TikTok: La particular venganza de una perrita cuando la obligan a bañarse

Kelly, una perrita chihuahua, se hizo viral en TikTok luego de que sus dueños la bañaran, pues detesta el agua y el jabón y no dudó en vengarse de todos luego de que completaran su ducha.

Su dueño explicó en un video en TikTok que a ella no le gusta que la bañen “porque es muy conchicha”. Además, dijo que “cada vez que la van a bañar, mi papá está en la regadera y siempre chifla para que se la pasen”. Pero apenas llega a la ducha, la cara de Kelly se desfigura mientras le cae el agua.

Esta vez el video muestra la "venganza" de Kelly una vez que la sacaron del baño al momento de que su dueña la trae envuelta en una toalla hasta la habitación principal y mientras intenta secarla, la perrita se sacude y no duda en expresar su enojo orinando sobre la cama de sus "padres".

Kelly odia que la bañen. Foto: TikTok @branndrmrz

“Ya bien bañaditos, pero encabronados”, se lee en el clip. “Ahí le va una miadita jefa”, agregaron en el video viral que se ganó los likes de la comunidad virtual. “Hija de la chingada madre”, se la escucha decir a la mujer mientras corre a Kelly de la cama.

La perrita aprovecha la oportunidad y huye directo a su cucha. “Ahorita vas a ver pinche Kelly”, grita su mamá mientras ella mira de reojo haciéndoles saber cuan enojada está tras el baño.



Los usuarios de TikTok no han dejado de comentar la publicación. “Hasta cambio de color con el bañito jajaja”, “Ese chihuahua me representa”, “Te dije que no me bañaras, pero no me hiciste caso”, “Me bañas, me meo, ya lo sabes para la próxima, piénsalo jajaja”, “La mía ve su toalla y corre a esconderse”, son tan solo algunos de los mensajes que dejaron bajo el video viral.



