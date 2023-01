TikTok: Joven se decepciona tras conocer al chef Salt Bae; "nunca conozcas a tus héroes"

Nusret Gökçe, o más conocido en redes sociales como "Salt Bae", se ha vuelto viral en redes sociales pues un fan de él aseguró que fue una decepción conocerlo en persona. El "tiktoker" Masala Bhai visitó uno de los restaurantes del mediático chef y pagó una gran cantidad de dinero para conocerlo.

Sin embargo, el encuentro no fue como esperaba, pues después de decirle unas sentidas palabras y haberle dicho que lo consideraba su modelo a seguir, el cocinero contestó cortante y de forma grosera.

“Literalmente trato de ser como tú. He aprendido todo de ti, hago mis propios videos como tú porque eres mi inspiración. Me ayudaste a montar mi propio negocio”, le dijo.

A pesar de las palabras de su seguidor, "Salt Bae" solo aplaudió y le respondió: “Disfruta, vete” y luego volteó para otro lado. Este encuentro para su seguidor fue decepcionante y en otro video comentó: “Nunca conozcas a tus héroes. O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano”.

Sin embargo, esto no fue lo único por lo que el chef turco fue criticado, pues el joven también pagó 600 dólares para que el "influencer" salara y sirviera un bistec en la mesa en la que estaba comiendo con su familia.

Pero, esto también fue decepcionante ya que "Salt Bae" se acercó a la mesa con sus Airpods puestos y en todo momento parecía estar hablando con alguien por su celular. Además, en ningún momento le dirigió la palabra a sus comensales.

