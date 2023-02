TikTok: Joven olvida quitarse lentes de contacto para tomar siesta y casi pierde un ojo

Un joven estuvo apunto de perder uno de sus ojos, luego de que se tomara una siesta sin quitarse sus lentes de contacto; hecho que se viralizó en redes sociales.

Por medio de TikTok, el usuario @mikekrumholz13 difundió el video donde muestra cómo quedó su ojo tras quedarse dormido, ante ello, compartió el relato de lo sucedido.

"El 19 de diciembre tomé una siesta con mis lentes de contacto (menos de una hora), me los saqué y me vi algo raro en el ojo. Fui al oftalmólogo al día siguiente porque pensé que tenía conjuntivitis y quería obtener el medicamento lo antes posible", comentó.

Lee también Medio Metro anuncia marca de ropa tras registro de nombre: "Papelito habla"

Sin embargo, al revisarse con el oftalmólogo "encontraron #hsv1 en mi ojo (o eso pensaron). Me trataron durante un mes entero por el virus del herpes simple. Me cansé de escuchar: 'este es solo un virus muy obstinado, pero desaparecerá'. Sin embargo fui a otro hospital en Miami y vieron una úlcera corneal, así que me pusieron un esteroide, GRAN error", detalló el joven.

Asimismo, señaló que su dolor empeoró. "Mi nivel de dolor pasó de 3 a 9-10 en cuestión de días y mi ojo comenzó a verse como si no fuera real".