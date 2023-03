TikTok: Javier Ibarreche habla sobre críticas a Ricardo Casares: "Sin él yo hubiera estado perdido"

Luego de que el conductor Ricardo Casares fuera criticado por no dejar hablar a Javier Ibarreche durante los Premios Oscar 2023, el tiktoker rompió el silencio y aseguró que "sin él yo hubiera estado perdido".

Por medio de TikTok, el influencer aseguró que solo se trató de un tema de percepción, pues consideró que el trato fue bueno. Ante ello, explicó el contexto por el cual se pudo haber malinterpretado el hecho.

"Para la transmisión desde la tele, la ceremonia se divide, básicamente, en dos grandes bloques: Para un lado la alfombra roja y después la cobertura de la premiación. La transmisión de la tele dura como una hora, pero para nosotros fue como de 5 horas de estar entrevistando gente", explicó.

Aunado a ello, detalló cómo fue el momento de la alfombra roja y lo difícil que es conseguir una entrevista. "Desde temprano, todos los medios se acomodan en una fila, uno tras otro, y desde nuestro cuadrito tenemos que llamar la atención a la celebridad que queremos entrevistar para que nos regale 20 minutos de entrevista. Hay casos en que los actores tienen un acuerdo previo de con qué medios van a pasar, hay excepciones como la de Jamie Lee Curtis, que es una leyenda y se detuvo con todo mundo, pero a la mayoría hay que gritarles a ver si se nos acercan".

"En algunos casos no se tienen que hablar con los actores sino con sus managers", añadió.

Asimismo, reveló que la gran mayoría de las entrevistas las consiguió el conductor. "Cuento todo esto para ponerlos en contexto y para decirles que la gran mayoría de las entrevistas las consiguió él (Ricardo Casares)".

De igual manera, Ibarreche comentó: "Ricardo, como era su cobertura 20 de los Oscars ya se la sabía y aquí se notó. Si logramos hablar con Antonio Banderas fue por qué no se cómo convenció a la manager, pero se logró, y sí logramos hablar con Florence Pugh fue porque él metió el micrófono y logró lanzar la pregunta", agregó.

"Sepan que en la alfombra sin él yo hubiera estado absolutamente perdido", expresó.

¿Por qué no lo dejaba hablar Ricardo Casares en la premiación?

Por su parte, explicó que todo es muy diferente cuando se encuentra un programa en vivo. "Mientras estamos hablando tenemos un audífono donde la producción nos está dando indicaciones todo el tiempo. De pronto en el audífono nos llega: 'tienen 15 segundos para hablar y luego mandan a corte', ¿por qué? porque en ese corte van a un anunció que ya vendieron por una fortuna y ni modo que nos comamos el tiempo de la persona que pagó.

Finalmente, agradeció a los usuarios de redes sociales por el apoyo y elogios que recibió. "Agradezco muchísimo el apoyo. Se sintió de huevos [...] son bien chidos".

"Les agradezco que cuando percibieron que se me trató injustamente dijeron algo al respecto, neta, que chido, pero fue eso, percepción", concluyó.

Ricardo Casares acepta "envidia" a Javier Ibarreche

Por medio de Instagram, Casares reveló que la presencia del tiktoker le dio "envidia y admiración".

"Después de meses de mucho trabajo, que se suman a la labor de todo un año leo con mucha sorpresa como banda (seguro seguidores extremos) me revientan pues según ellos “me dio envidia” @ibarrechejavier y tienen razón me da envidia y admiración un tipo tan talentoso y agradable, tan preparado y tan querido!".

Aunado a ello, explicó que desde el inicio quiso estar al lado de él. "Me da envidia de la buena y como compañero me acerque a él desde el minuto 1 para lograr una sociedad que claro que se dio! Fui por estar al lado de él, el primero en sorprenderme cuando Lee Curtís lo saludó y más aún lo abrace cuando Santi Mitre le felicitó una crítica".

Finalmente, expresó: "La realidad es que la pasamos de poca madre! Pero veo que mucha gente no sabe que para apoyar a uno no tiene que joder a otro! Estoy muy orgulloso de Javier, lo hizo espectacular pero también estoy muy contento con mi chamba no veo por qué me reventaron así! Justo hoy ganó una película que habla de cómo la gente se pelea cuando está enojada y confundida y como cuando eso pasa el camino es ser buenos unos con otros".

