TikTok: Indigna trato de mujer a niña en pleno Centro Histórico

¿Cuántas veces has visto un video en redes sociales y te preguntaste por qué quien grabó no hizo nada? Pues hace unos días, un usuario de TikTok subió un video en el que expresa abiertamente que quiere "leer los comentarios del por qué no hice nada en vez de estar gravando (sic)".

El comentario de la cuenta Kike Garringo Mata está acompañada de un polémico video en el que se observa a una mujer de gorra negra junto a una niña y una carriola en la calle de Madero, en el Centro Histórico. Esa calle es una de las más concurridas en la Ciudad de México, pues es totalmente peatonal y dirige directamente al Zócalo.

En el video subido a TikTok, la mujer le grita a la niña, quien se presume es su hija. Aunque el audio no es nítido, ni la imagen, se escucha que la regaña y le dice "no te van a traer ni ma... los pinc.. reyes, olvídate, cul..."

En los comentarios del video, los usuarios de TikTok se muestran indignados. "No ha de ser su hija, llamen a las autoridades", "me dolió en el alma, yo no hubiera podido contenerme sin decirle nada, creo que más que los golpes hieen las palabras", "cuando las palabras duelen más que los golpes".

Ante las groserías que utiliza la mujer contra la niña varios no dejaron pasar la ironía. "¿La está regañando o le etá cantando un tiro?", "¿la está regañanado o la está asaltando?"

Video: Madre regaña a supuesta hija y causa indignación

¿Qué es la crianza respetuosa?

Sin embargo, el maltrato hacia un niño no debería ser cuestión de risa ni de ironía, mucho menos una práctica extendida, pero lo ocurrido en la calle de Madero da pauta para hablar sobre un tema que la UNICEF recomienda y que tiene que ver directamente con no golpear a los hijos ni insultarlos para educarlos, es decir la crianza positiva o respetuosa.

La crianza positiva o respetuosa es el cuidado de un niño o adolescente en donde "no tienen lugar el maltrato, castigos físicos, humillantes y crueles, amenazas, gritos, regaños y críticas atemorizantes", según la misma UNICEF.

Esta práctica se realiza de acuerdo con la evolución de las facultades, la etapa del ciclo vital de desarrollo, características y circunstancias de la niña, niño o adolescente, sin recurrir a la violencia, sino respetando sus derechos humanos, que refuerzan los comportamientos adecuados de una manera positiva sin recurrir a castigos físicos ni a tratos crueles y humillantes.

6 pasos para ejercer la crianza respetuosa

Las posibilidades para ejercer la crianza respetuosa son muchas. Por ejemplo:

1. Celebrar en familia los logros obtenidos y los retos superados por las niñas, niños y adolescentes.

2. Provocar encuentros de diálogo cara a cara para comunicar una enseñanza o un principio que deseas que incorpore.

3. Hacer preguntas en un ambiente respetuoso acerca de la situación que generó el problema, para que descubran qué los empujó a tal comportamiento y cómo pueden resolverlo.

4. Escuchar y comprender sus sentimientos y necesidades.

5. Alentarlos ante los retos y responsabilidades de la vida cotidiana.

6. Gritar menos y explicar más, hablar menos y escuchar más.

La crianza respetuosa está mucho más arraigada entre los millenials y la generación Z que tienen hijos, quienes han formado grupos en redes sociales para ayudarse y pedir consejos, sobre todo cuando de berrinches se trata.

Como parte de la crianza respetuosa, la UNICEF recomienda a los padres mantenerse calmados ante un berrinche para así, tranquilizar al niño o adolescente.



Una vez tranquilo, el adulto puede ponerle palabras a la situación, describiendo el hecho, nombrando y validando sus emociones: “Veo que estás enojado porque querías tocar el enchufe de la luz y te lo impedí, lo hice porque eso es peligroso”.

Finalmente, con la crianza respetuosa el adulto le ofrece una alternativa que sea viable, pues el “no” genera frustración que puede superarse ante la apertura de otra posibilidad: “No es seguro jugar con el enchufe de luz, pero qué tal si jugamos con tu pelota”.

Tú, ¿cuál crees que sea la mejor opción para educar a los niños?

