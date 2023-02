TikTok: "HBD Aire", Kylie Jenner y el conmovedor video con su bebé

Kylie Jenner es una modelo y empresaria que desde su infancia estuvo rodeada de paparazzis y escándalos, pues es miembro de una de las familias más polémicas y adineradas de Estados Unidos: Jenner Kardashian.

Incluso surgió una serie que mostrara el día a día de su vida y la de su familia: “Keeping Up with the Kardashians”, emitió su primer episodio en el 2007 y aunque actualmente se sigue transmitiendo en distintas plataformas, su última temporada que fue la número 20; se estrenó el 18 de marzo de 2021.

Kylie de 25 años tuvo a su primera hija con el rapero Travis Scott en el 2018 y recientemente celebraron el cumpleaños de su segundo hijo, Aire Webster.

Por lo anterior, la dueña de Kylie Cosmetics, subió un video a su cuenta de TikTok en el que muestra una serie de fotos con su bebé.

De fondo, tiene la canción de Christina Perri “You are my sunshine” y además aparece en algunas imágenes el pequeño Aire y su hermana, Stormi Webster.

El conmovedor metraje tiene más de 65 millones de vistas a tan sólo cinco días de haberse publicado.

Escándalos de la familia Jenner-Kardashian

1. La separación de Kim Kardashian y Kanye West

El divorcio de esta pareja fue un escándalo en redes sociales y recientemente han especulado que el rapero se volvió a casar a tan sólo dos meses de estar divorciado de la abogada.

2. La conversión del papá de las Kardashian

William Bruce Jenner fue en su juventud un deportista estadounidense que logró tener fama por sus logros en el atletismo y el automovilismo.

No obstante en 2015, culminó un proceso de reasignación de género y cambió su nombre de William Bruce al de Caitlyn Jenner.

La noticia impactó a los medios de comunicación, pero su familia lo apoyó aunque su exesposa estuvo en desacuerdo.

3. Infidelidades

Distintos matrimonios se han dado en la familia Kardashian, pero una de las noticias que se volvió tendencia fue cuando se dio a conocer el caso de infidelidad de Tristan Thompson a Khloe Kardashian.

El jugador de la NBA reconoció que tuvo un hijo fuera del matrimonio, sin embargo, ambos mantienen una buena relación por su hija, True.

Aunque faltan muchos escándalos por mencionar, lo cierto es que la familia Kardashian creó un imperio no solamente en los medios sino también en la industria del maquillaje.



