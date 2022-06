Al borde de las lágrimas la influencer Ashly Arisdelcy, quien reside en Culiacán, Sinaloa, denunció en sus redes sociales que un seguidor le regaló un pastel llenó de gusanos vivos.

En la grabación difundida en Tiktok, la influencer con más de un millón de seguidores expuso la terrible sorpresa que se llevó con el regalo de una supuesta fan.

Con la voz entre cortada, la joven narró: "Me pasó algo muy desagradable, me llamaron porque una seguidora me tenía un regalo, tenía muchas ganas de pastel. Cuando lo parto me encontré con esto, tiene gusanos".

"Me da mucha tristeza por que nunca me habían dado un regalo, no entiendo por qué alguien me quisiera hacer esto", añadió.





¿Fue brujería contra la influencer?

En las imágenes se observa como la joven al partir el pastel, se va encontrando con los gusanos de gran tamaño moviéndose, los cuales fueron colocados a propósito.

"Cuando me dio el pastel (la seguidora), de inmediato se fue, ni quiso tomarse una foto. Si es brujería que mala onda", sostuvo.

La también conductora de un canal de Youtube, aseguró que no volverá a recibir regalos sin antes revisarlos, pues así no pondrá en riesgo su salud y desde luego las de su equipo de producción.



