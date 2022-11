Esteban Hauser, un tatuador reconocido por sus ilustraciones, subió un video a TikTok donde se ve el proceso de un tatuaje de Namor, del cada vez más famoso Tenoch Huerta, y el video se ha hecho viral.

"Esto lo tiene que ver Tenoch", "Tenoch vino a hacer impacto real por la gente morena", son algunos de los comentarios que fans del tatuador han dejado en su publicación.

El tatuador es reconocido por dibujar rostros de famosos como Tom Holland, Danna Paola o Aron Piper.

Lee también: Con Namor y Tenoch Huerta, puesto de tortas desafía prohibición de rótulos en la Cuauhtémoc

"Así es, no soy Mexicano, pero su interpretación me inspiró e impactó mucho, sobre todo por resaltar la cultura indígena Mexicana que me parece increíble", respondió a uno los comentarios puesto en su video.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om