TikTok: Dr Simi se suma a marcha del 8M: "¡El que no brinque es macho!"

Dr. Simi, famoso personaje de una farmacia mexicana, se volvió viral en redes sociales, luego de sumarse a la marcha del pasado 8 de marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer donde fue captado sosteniendo una pancarta en calles de Colima.

Por medio de TikTok, la usuaria @andycorona_ difundió el video donde se aprecia a la botarga sosteniendo un cartel con la leyenda: "Que vivan las morras que luchan".

De igual manera, se observa a cientos de mujeres alrededor de Simi, quienes lo alientan a saltar con la frase: "¡El que no brinque es macho!".

Hasta el momento, la publicación cuenta con 4.6 millones de reproducciones, más de 800 mil "likes" y con diversos comentarios de usuarios de la red social:

"Esto definitivamente alegro mi noche", "No necesitaba una razón más para amar a Don Simi pero ahora sí no queda duda", "Cómo no amar al doctor Simi", son algunas reacciones de internautas.

