TikTok: Así reaccionó novio cuando su ex llegó a felicitarlo en su boda

El día de una boda es con lo que muchas parejas anhelan llegar en algún momento, es por eso que se preparan con anticipación para que todo sea casi perfecto.

Al tratarse de un día tan importante, los novios deben pensar quiénes serán sus invitados, pues son quienes compartirán el mágico momento con la pareja.

Salvo algunas excepciones, las exparejas no suelen ser invitados de honor en una ceremonia tan significativa, porque podría generar incomodidad o molestia a la pareja e incluso a la familia.

Es importante mencionar que el protocolo para una boda debe empezar por la llegada de los invitados y el cortejo nupcial.

Primero entra el sacerdote, luego el novio y su mamá, los siguientes son el papá del novio y la mamá de la novia, continúan las parejas de padrinos y por último la novia.

Sin duda el momento debe ser inolvidable para los invitados, los familiares y para la pareja.



Foto: Pixabay

¿Cómo reaccionó el novio al ver a su ex?

Mediante un video publicado en la cuenta de TikTok @mendezmende6, se observa que una joven de vestido azul se acerca para felicitar a los recién casados.

No obstante el novio parece tener una actitud sospechosa, pues la joven ni siquiera permite que la abrace. Cuando ella se acerca a la novia, se nota el momento de tensión, pero ambas se abrazan sin generar algún conflicto.

Posteriormente se le ve al novio afligido, como si estuviera a punto de desbordar en llanto. De fondo se escucha la canción “Te felicito” de Gerardo Coronel.

Los usuarios comentaron que la actitud del novio no fue la mejor, pues su esposa bajó la mirada enseguida.

“Me divorcio si le llora a su ex enfrente de mi”, “la esposa no se merece a un hombre así”, “La chica que se casó se ve muy hermosa y humilde no se merece que le hagan eso”.

El metraje tiene más de seis millones de vistas a unas semanas de ser publicado.



