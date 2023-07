¡Tiembla Twitter! Mark Zuckerberg comparte su primer mensaje en Threads

Tal como lo dio a conocer Meta, Threads será lanzada públicamente el próximo 6 de julio. Todo parece estar listo para dar la bienvenida a la nueva plataforma, tanto que Mark Zuckerberg ya publicó su primer mensaje en la versión web de la app.

A cuentagotas se han revelado los detalles de la nueva red social: desde su interfaz, herramientas, botones y hasta la apariencia que tendrá una vez que se habilite en la App Store o Play Store de Google.

De primera impresión destaca su semejanza con Twitter, una clara señal de que Zuckerberg y Meta están más que decididos a competir contra Elon Musk.

Threads, nueva red social de Meta

Mark Zuckerberg publica su primer mensaje en Threads

La empresa Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, dejó ver a Threads (hilos en inglés) en su versión web desde las primeras horas de este miércoles.

Al ingresar al sitio oficial se puede apreciar un reloj con la hora en que la app llegará a usuarios de iOS y Android, permitiendo su registro.

Home de Threads. Foto: Threads.net

Vale la pena destacar que Threads se vinculará en automático con Instagram, de tal modo que los contactos y personas seguidas se sincronizarán en ambas plataformas.

La nueva red social, que corresponde a la competencia de Twitter, comenzó a desarrollarse desde marzo bajo el seudónimo de “Proyecto 92". Y hoy en día ya es una realidad.

El propio Zuckerberg ya dio un adelanto a los usuarios de lo que podrán obtener con el uso de Threads a partir de que se encuentre disponible para su descarga.

“Let 's do this. Welcome to Threads” posteó el CEO de Meta en la que sería su cuenta oficial dentro de Threads. Sin embargo, a unas horas de publicar el mensaje se cerró el acceso a la web, aunque algunos usuarios lograron tomar captura del post.

Algunas personas con acceso a las pruebas previas al lanzamiento también tuvieron la oportunidad de visualizar el mensaje, así como las reacciones que alcanzó. El “hilo” llegó a más de mil “me gusta” y 370 comentarios de usuarios verificados.

El primer mensaje de Mark Zuckerberg en Threads. Foto: Threads.net

¿Qué es Threads, la plataforma que compite contra Twitter?

De acuerdo con información de la Play Store de Google, Threads es un espacio donde las comunidades se unen en diversos debates con temas que son de interés en tiempo real, hasta los que serán tendencia en el futuro, promoviendo la interacción en el ecosistema digital.

La plataforma ofrecerá la opción de seguir a creadores de contenido, influencers y personajes destacados para conectarse directamente con ellos, y con otras personas con gustos afines.

Cada usuario creará su propia cuenta y hasta se podrá añadir una insignia “azul” al costado del perfil para verificar. Además, tendrá botones para dar me gusta, compartir, y repostear al mismo estilo de Twitter.

