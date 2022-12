"Te estoy hablando a ti": Con Paquita la del Barrio, Arturo Zaldívar responde a detractores en TikTok

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió a sus detractores, quienes cuestionan sus videos en TikTok, pues aseguró "no les estoy hablando a ellos, te estoy hablando a ti".

Por medio de TikTok, el ministro presidente compartió un video, en donde contesta a las personas adultas que lo critican por subir videos en la red social.

"Muchos adultos me critican, porque estoy en TikTok. Lo que no entienden es que no les estoy hablando a ellos, te estoy hablo a ti", expresó Zaldivar, seguido de una grabación de la cantante Paquita la del Barrio entonando su tema: "Rata de dos patas".

Asimismo, señaló que "si logro sembrar esperanza me sentiré muy satisfecho". "Y si logro conectar contigo, sembrar inquietudes, hacerte hacer saber algo más de tus derechos, y si logro sembrar esperanza me sentiré muy satisfecho", concluyó el minitro con una seña con los dedos, que se interpreta como corazón coreano.



Hasta el momento, el video cuenta con 300 mil reproducciones, más de 66 mil "likes" y ha sido comentado por diversos usuarios:

"Gracias por existir ministro", "Alguien está actualizado y con los pies en la tierra", "Lo quiero mucho señor que defiende lo bueno a capa y espada", "Señor debería ser presidente lo quiero mucho", "ministro nunca deje TikTok, lo admiramos", son algunas reacciones de internautas.

