Hace algunos meses, la popular pareja de streamers conformada por Ari Gameplays y Juan Guarnizo, conmocionaron a sus miles de seguidores en redes sociales al anunciar repentinamente su separación.

Al pausar sus transmisiones y aparecer esporádicamente en escenarios diferentes, el inminente cambio en sus vidas fue difícil de ocultar a sus fanáticos, quienes a través de diversas debates generaron uno de los rompimientos más polémicos que se hayan visto en Twitch.

"Juan y yo si nos estamos separando... él y yo estamos bien y es lo que debe de importar, para Juanito solo tengo buenas palabras y de verdad es una persona maravillosa e increíble, estoy muy contenta de todos los años que me permitió conocerlo y estar a su lado”, mencionó la también modelo.

A dos meses del controversial anuncio, Ari reabrió el tema durante uno de sus streams para dejarle saber a sus seguidores cómo ha sido su vida tras su divorcio y cómo se siente actualmente.

Streamer Ari Gameplays revela cómo es su vida tras divorcio

Recientemente se viralizaron las primeras declaraciones de la influencer, donde se muestra vulnerable después de atravesar por la difícil ruptura con el creador de contenido Juan Guarnizo.

“Yo siempre vengo y les intento poner mi mejor cara, creo que hace mucho no me muestro de una manera vulnerable y saben que soy una persona sensible y dejo que vean cuando estoy mal, pero has sido muchas etapas en este tiempo”, dijo la streamer de 26 años.

Ari Gameplays habla de como ha vivido los últimos meses de su vida luego de su divorcio y dice que intenta poner la mejor cara a pesar de no estar siempre bien y que la han intentado meter en polémicas.

Además de mencionar que cuidar de su salud mental ha sido clave y se ha dado el tiempo de leer y reflexionar sobre todo lo que vivió, ella continúa con ganas de salir adelante sin dejarse envolver en polémicas.

“Me gusta que se den cuenta que yo estoy en lo mío y que es difícil que un tema me mueva y quería agradecerles”, añadió.





