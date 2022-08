"Son humanos, no perros": padre genera debate por usar una "correa" con sus 5 hijos

Un padre de cinco hijos ha causado polémica en redes sociales, luego de que fuera captado en video usando una “correa” para dar un paseo con sus cinco hijos.

De acuerdo con el diario Daily Mail, Jordan Driskell, de 31 años de edad, originario de Kentucky, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video en donde sale acompañado de sus cinco hijos quienes portan diferentes mochilas con arneses, mientras eran tomados por la correa de la parte trasera por el padre.

El video con más de 3 millones de visitas provocó un gran debate entre los cibernautas que cuestionaron la decisión del padre y señalaron que son 'humanos, no perros', mientras que otros apoyaron su actuar y lo calificaron como un hombre responsable.

'No tengo nada más que respeto por usted, señor, Más vale prevenir que curar, No voy a mentir, algunos niños realmente necesitan correas, No son perros, No tengas tantos hijo, ¿Vas a entrenarlos para tirar de un trineo a continuación?”, fueron algunos de los comentarios que usuarios hicieron en la red social.

Correas una estrategia para su propia "tranquilidad"

En entrevista para el programa Today, Jordan explicó que sus hijos suelen ser muy curiosos además de que les encanta correr y explorar, por lo que él y su esposa Briana de 34 años, optaron por utilizar las correas para su 'propia tranquilidad y cordura'.

'Los niños son muy curiosos, quieren salir corriendo y explorar. Para nuestra propia tranquilidad y cordura, usamos una correa”, dijo al medio.

Asimismo, explicó que las correas le permiten a él y a su familia salir de casa a divertiste sin tener que pasar un mal rato.

Anteriormente, Jordan habría empleado un cochecito de cinco plazas, para sus hijos pero al ser voluminoso era demasiado incómodo para ser transportado en la calle.

"Era demasiado voluminoso y ridículo para llevarlo a cualquier parte", dijo. 'La otra cosa es que quieren caminar cuando vamos a un lugar lleno de gente.

“Una correa les da la oportunidad de hacer eso, pero aún tenemos el control. Les encanta", indicó.

Especialistas responden

Benjamin Hoffman, un pediatra que hablo anteriormente a Good Housekeeping desaconsejo el empleo de corras para menores, debido a que pueden representar un riesgo de caídas para los infantes.

“Como padre de tres hijos, soy muy consciente de lo rápidos, impulsivos e impredecibles que pueden ser los niños".

“Pero desde el punto de vista de las lesiones, me preocuparía que se enrede o se atragante; conocemos los riesgos de otros cables sueltos, como en las persianas de las ventanas", indicó.

Sin embargo, la doctora Deborah Gilboa, indicó para el programa Today que la correa para niños son una “solución creativa” para los padres.

"Esto no es tratar a los niños como animales", insistió. 'Esto es resolución creativa de problemas. La alternativa sería quedarse en casa.

“Es un gran sistema para un padre con un niño neurodiverso o un niño que no ha dominado todas sus habilidades auditivas”, dijo.

Por otro lado, Paige Safyer, profesora asistente en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Estatal de Arizona destacó la importancia de que un niño explore y aprenda sobre seguridad.

'Necesitan que se les muestre lo que es seguro y lo que no, y hablar sobre estas explicaciones con un adulto. Una correa no puede reemplazar estas conversaciones”, aclaró.

