"Sólo lo quería asustar", declaran culpable a modelo de OnlyFans que asesinó a su novio en Reino Unido

Abigail White, de 24 años y modelo de OnlyFans, fue declarada culpable del asesinato de su novio Bradley Lewis, de 22, en Bristol, Reino Unido.

La joven que se autonombraba como una "Barbie falsa" afirmó que sólo quería "asustar" a su pareja, padre de cuatro, cuando tomó el cuchillo de cocina, luego de separarse.

Tabloides británicos recordaron que después de ser arrestada bajo sospecha de asesinato, White le dijo a la policía: “Yo no apuñalé a Bradley”.

Lewis resultó fatalmente herido minutos después de salir de un pub con White la noche del 25 de marzo de este año.

Ese día, él le dijo en un parque que ya no quería estar con ella. Más tarde, fueron a un establecimiento donde White había discutido con otros comensales, después de haber bebido una botella de vino, un Jagerbomb y dos ron con coca-cola, además de tomar una pequeña cantidad de cocaína.

Al regresar, “estábamos discutiendo, y él me estaba empujando y estábamos en el pasillo. Fui a la cocina y vi el cuchillo en el costado”, dijo White.

“Lo recogí y caminé hacia Brad. Me acerqué a él (...) para asustarlo con el cuchillo y, antes de darme cuenta, lo había apuñalado”.

White negó haber tenido la intención de lastimarlo y le dijo al jurado: “No, no lo hice. Acababa de terminar antes de que lo pensara.

“Recogí ese cuchillo con ira y malestar, pero no quería lastimarlo ni matarlo”; le provocó una herida de 7 centímetros de profundidad que le perforó el corazón.

Un vecino la escuchó gritar y marcó el 999, y cuando entró a la casa encontró al señor Lewis tirado en el piso de la cocina con White diciéndole que se lo había hecho él mismo.

White continuó con las mentiras: telefoneó a un amigo y le dijo a la policía que Lewis era el responsable del apuñalamiento, pero luego se declaró culpable de homicidio involuntario.



