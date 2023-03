Se olvida de Medio Metro: Sonido Pirata presenta en evento a nueva integrante

El grupo Sonido Pirata presentó a su nueva integrante llamada "La Pompis", quien lleva el nombre de la miembro que anteriormente formaba parte.

Por medio de YouTube, el canal "SONIDEROS EN MOVIMIENTO TV" compartió el video donde se ve al Pirata anunciar a la nueva integrante, quien se encontraba bailando en el evento.

"Mira mi bocho, bochito, ya tenemos pompis", expresó Julián Ramírez, líder del grupo.

Mira aquí el video

"La Pompis" confirma que ya no trabaja con Sonido Pirata

Anteriormente, ya había una integrante con ese sobrenombre. Se trata de Paulina Jasso, mejor conocida como "La Pompis", quien dio a conocer que ya no trabajaba con Sonido Pirata, pues, aseguró "mis contrataciones son individuales".

Por medio de Facebook, Paulina aclaró los dichos de Medio Metro, quien aseguró que ella solo era una "oportunista".

"A partir de hoy muchas cosas van a cambiar. Quiero aclararle a mi público que yo no tengo nada que ver con las contrataciones de Sonido Pirata, que si les quedan mal que si no les contesta yo no tengo nada que ver ya que mis contrataciones son individuales por la misma razón que no me gustan los problemas", expresó "La Pompis".

Aunado a ello, comentó que no le gusta fallarle a nadie. "Soy una chica muy seria con mi público ya que por ustedes somos lo que somos y no me gusta fallarle a nadie por la misma razón le informó a mi público, bendiciones Dios me los bendiga los ama La Pompis".

