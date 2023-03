Sasha, hijo de 8 años de Shakira, hizo la portada de "Monotonía"

Shakira abrió su corazón en una entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo para el medio "N +". En esta primera aparición, después del lanzamiento de su éxito "TQG" en colaboración con Karol G, la colombiana aseguró que está en un mejor momento tras su duelo por el final de su relación con Gerard Piqué y reveló que sus hijos han sido fundamentales durante este proceso.

"La vida me ha compensado con estos dos niños estupendos", dijo, en referencia a Milan y Sasha, los dos pequeños que tuvo con el exfutbolista.

En el mismo espacio, Shakira también confesó que, contrario a lo que cientos de usuarios preocupados señalaron en redes sociales sobre el bienestar de sus hijos, Milan de 10 años y Sasha de 8 se han involucrado en su producción artística.

"Poder compartir esto con ellos es fantástico, ellos tienen una participación activa en mi carrera. Tienen muchas ideas y opiniones", aseguró Shakira en la entrevista.

Y es que tanto Milan como Sasha han aportado su grano de arena en la nueva etapa de su madre. En el video de "Te Felicito", Sasha tuvo la idea de añadir el paso del robot y Milán recomendó que añadieran el fuego verde.

Hijo de Shakira, encargado de la portada de "Monotonía"

Pero lo que más ha sorprendido es que el pequeño Sasha, de tan solo 8 años, fue el encargado del diseño gráfico del sencillo Monotonía, una de las primeras canciones 'post Piqué' en salir.

"No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de la disquera y él me dijo "no, mami. Yo te lo hago" y cogió su iPad y lo hizo", afirma la intérprete del 'Waka Waka'.

El aporte de Milan también fue mayúsculo, pues gracias a él Shakira se familiarizó con el trabajo de Bizarrap, el productor argentino con el que trabajó en la 'Music Session #53' que ha roto varios récords.

"Milan me dijo 'Mami tienes que hacer algo con Bizarrap que es el Dios argentino', y le envió un audio a Jaime, mi mánager, pidiéndole que hiciera lo posible para que yo grabara con él", contó.

Al parecer, ambos niños tiene un ojo crítico y una vena artística heredada de su exitosa madre.

"Se parecen mucho y van despuntando sus intereses. Lo que les gusta y lo que no y yo los escucho", aseguró Shakira.

