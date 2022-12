Salinas Pliego revela quién responde comentarios en Twitter por él

El empresario, Ricardo Salinas Pliego, en lo últimos tiempos se volvió más polémico y famoso gracias a las rudas respuestas que deja en su cuenta de Twitter a quien se atreva a criticarlo, insultarlo, señalarlo o darle alguna señal de odio; sin embargo, el “tío Richi”, como le hacen llamar en redes sociales, reveló quién maneja sus redes sociales.

Durante una entrevista con la periodista Paty Chapoy, el magnate habló sobre las anécdotas que ha acumulado a lo largo de su historia como uno de los empresarios más importantes de México y también de las desventajas que eso conlleva, entre ellas, una gran cantidad de odio que, dijo, recibía en redes sociales hasta que alguien le dijo que las cosas podían cambiar.

Salinas Pliego ya había decidido dar de baja su cuenta de Twitter, la cual solo usaba para aspectos empresariales pero que aun así recibía constantes mensajes atacándolo.

“Yo nunca contestaba y como no contestaba se ponían todos los enemigos a decir babosada y media en mis comentarios, hasta que me di cuenta y dije, qué frustrante, yo para que quiero estar aquí recibiendo todo este tipo de odio, entonces dije, me voy a dar de baja”, relató.

De acuerdo con su testimonio, alguien le recomendó no cerrar su cuenta, que la respuesta era contestar y fue así como comenzó a hacerlo, acto que fue creciendo hasta llegar al punto de formar un equipo que se encarga de contestar sus mensajes en redes sociales, aunque, dijo, algunos mensajes también los contesta él.

Pese a la rudeza de sus respuestas, el empresario aseguró que a partir de que formó ese equipo ya no se meten tanto con él porque ya saben que van a obtener una respuesta. Incluso presumió que él nunca creyó que iba a tener fans que lo llamaran “tío Richi”.

La última polémica en Twitter de Salinas Pliego

Actualmente, Salinas Pliego se encuentra en una nueva polémica por propuso como portera de la Selección Mexicana a la senadora morenista Citlalli Hernández, luego de que la escuadra tricolor fuera eliminada del Mundial de Qatar 2022.

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas contestó una publicación de la senadora, relacionado al pago que ratificó el TFJA, en donde Elektra debe pagar casi 5 millones de pesos al SAT, insultándola y haciendo comentarios referentes al cuerpo de la legisladora.

