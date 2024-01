Luego de que una mujer trans expuso a un zapatero por no haber respetado el pronombre con el que ella deseaba ser llamada, el empresario Ricardo Salinas Pliego defendió al trabajador tras ”mantener la calma frente a un cab… loco”.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas mostró su admiración ante el zapatero tras ser grabado.

“Si necesitan un zapatero… busquen y denle trabajo al señor, y de pasada díganle que tiene mi admiración por mantener la calma frente a un cabrón loco sin nada que hacer. Las cosas que uno tiene que ver hoy jajaja”, expresó el dueño de TV Azteca, acompañado del video donde la mujer trans muestra al hombre.

Si necesitan un zapatero… busquen y denle trabajo al señor, y de pasada díganle que tiene mi admiración por mantener la calma frente a un cabrón loco sin nada que hacer.



Las cosas que uno tiene que ver hoy jajaja. https://t.co/i28vq5aVcI — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 24, 2024

Chica trans exhibe a zapatero por llamarla "él" en lugar de "ella"

Por medio de la misma red social, “Meli la panda”, mujer trans, expuso a un zapatero por no haber respetado el pronombre con el que ella deseaba ser llamada.

En la grabación se observa el enfrentamiento que tuvo ella con el vendedor, quien aparentemente se habría negado a respetar su identidad.

“Está persona me atendió muy agresivamente le pedí amablemente que me dijera ella porque no paraba de decirme ÉL y dijo que ‘no le importa’ @CONAPRED @COPRED_CDMX @la_de_rh nadie me auxilió yo solo quería mis zapatos y luego vino una persona disque de la SEDENA pidiéndome mi INE”, expresó.

De acuerdo con la información proporcionada por la joven, los hechos habrían ocurrido en la Ciudad de México.

En tanto, en el video se le escucha decir: “Lo voy a grabar, me está faltando el respeto a los pronombres, les estoy diciendo que soy una mujer trans, yo le estoy diciendo que no soy él, no es un chiste, ni una broma, y a usted no le importa”.

Por su parte, el vendedor le respondió “Yo no te estoy faltando al respeto, aquí estamos hablando de zapatos no de otra cosa. Tú no me vienes a corregir ni yo a ti, esto es un negocio que nada tiene que ver con lo que me estás diciendo”.

Finalmente, la mujer trans sentenció: “Yo voy a marcar su pinc** negocio, lo voy a publicar en redes sociales para que vean que usted es un transfóbico. Les voy hablar a la policía porque lo que está haciendo no es correcto, me está faltando al respeto y no me quiere dar mis botas”.





aosr