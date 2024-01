Chica trans exhibe a zapatero por llamarla "el" en lugar de "ella", VIDEO

Un nuevo caso de transfobia ha salido a flote en redes sociales. Se trata de “Meli la panda”, una mujer trans que expuso a un zapatero por no haber respetado el pronombre con el que ella deseaba ser llamada.

En su cuenta de X, la también creadora de contenido, publicó un clip donde muestra el enfrentamiento que tuvo con el vendedor, quien aparentemente se habría negado a respetar su identidad.

“Está persona me atendió muy agresivamente le pedí amablemente que me dijera ella porque no paraba de decirme EL y dijo que "no le importa" @CONAPRED @COPRED_CDMX @la_de_rh nadie me auxilió yo solo quería mis zapatos y luego vino una persona disque de la SEDENA pidiéndome mi INE”, explicó en un tuit.

Influencer trans "denuncia" a vendedor en CDMX

De acuerdo con la información proporcionada por la joven, los hechos habrían ocurrido en la Ciudad de México. En el video que ella misma capturó se le escucha decir:

“Lo voy a grabar, me está faltando el respeto a los pronombres, les estoy diciendo que soy una mujer trans, yo le estoy diciendo que no soy él, no es un chiste, ni una broma, y a usted no le importa”.

A lo que el vendedor le respondió “Yo no te estoy faltando al respeto, aquí estamos hablando de zapatos no de otra cosa. Tú no me vienes a corregir, ni yo a ti, esto es un negocio que nada tiene que ver con lo que me estás diciendo”.

Joven intenta clausurar negocio de zapatero por no llamarle señorita. ¿Qué opinan?

Meli la Panda, como se identifica en sus cuentas oficiales, añadió que la situación se tornó violenta. Y advirtió al zapatero que exhibiría su negocio en Internet, al mismo tiempo que lo acusó de transfobia:

“Yo voy a marcar su pinc** negocio, lo voy a publicar en redes sociales para que vean que usted es un transfóbico. Les voy hablar a la policía porque lo que está haciendo no es correcto, me está faltando al respeto y no me quiere dar mis botas”, mencionó la joven.

De manera súbita, la grabación se detuvo. Sin embargo, la joven decidió publicar el video para hacer un llamado al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y así investigar el caso.

¿Qué es transfobia y por qué se relaciona con la discriminación?

De acuerdo con el Conapred, en la transfobia existen actos de discriminación de identidad de género. Ello implica convertir a las persona trans en objeto de prejuicios y exclusión social.

Invalidar los pronombres, el rechazo a la identidad con la que se asumen, agresiones físicas y verbales, humillación y la limitación de acceso a espacios, como de salud o educación, se consideran actos de transfobia.

Todo ello conduce a que las comunidades trans sean vulneradas en distintos sectores sociales, al igual que incurre en el respeto a sus derechos humanos.





