Ryan Reynolds anuncia el regreso Hugh Jackman como Wolverine en Deadpool 3; revela fecha de estreno

El actor de Hollywood, Ryan Reynolds, confirmó en sus redes sociales el regreso de Hugh Jackman como Wolverine en la próxima película de Deapool 3.

Por medio de Twitter, el actor estadounidense difundió un video donde dio a conocer la noticia.

"Estamos muy tristes de habernos perdidos la D23, pero hemos tenido mucho trabajo en la siguiente película de Deapool 3", contó.

Asimismo, fiel a su estilo, Reynolds presentó de una forma irónica el regreso de Wolverine, sin antes dar una introducción de su personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel. "Es mi primera aparición en el MCU y obvio necesita ser especial. Necesitamos permanecer fieles al personaje. Encontrar una nueva profundidad y motivación, un nuevo significado", expresó.

"Cada Deapool necesita sobresalir y estar aparte. Ha sido un desafío increíble que me ha obligado a llegar a lo más profundo de mi interior... Y yo... no tengo nada... Solo... completamente... vacío de aquí", bromeó el actor al señalar que no tenía idea de lo que estaba hablando.

Sin embargo, tenía lista una sorpresa inesperada. "Pero nosotros tuvimos una idea... Hey, Hugh, quieres jugar a ser Wolverine una vez más", reveló el actor, en donde al mismo tiempo apareció Hugh Jackman por la parte de atrás, quien aceptó la invitación.

"Yeah, sure, Ryan", sentenció.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Deapool 3 llegará a las salas de cine el 9 de septiembre de 2024.

