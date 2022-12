Ricardo Salinas regalará 1 millón de pesos por Guadalupe-Reyes; "van a tener buen aguinaldo"

Ricardo Salinas está de regreso del Mundial de Qatar 2022 para comenzar con los festejos del Guadalupe-Reyes en México.

Para celebrar su regreso, el empresario y dueño de Elektra, indicó que este fin de semana regalaría balones oficiales del mundial.

Ricardo Salinas Pliego también aseguró que el siguiente fin de semana regalaría un millón de pesos de su bolsa y celebró: “10 personas van a tener buen aguinaldo”.

“Este fin de semana regalo los balones oficiales del mundial y el siguiente $1,000,000 de mi bolsa, 10 personas van a tener un buen aguinaldo. Yo les regalo de mi dinero, no del dinero del pueblo”, compartió en su cuenta de Twitter

El anuncio lo realizó en su cuenta oficial de Twitter donde el pasado 27 de noviembre también realizó una dinámica para regalar balones oficiales firmados por Jorge Valdano.

Los ganadores se elegirían de acuerdo a dos criterios que fueron dados a conocer por el empresario en la red social.



Ya vamos para México, a empezar con las posadas y festejos del Guadalupe - Reyes. Este fin de semana regalo los balones oficiales del mundial y el siguiente $1,000,000, DE MI BOLSA, 10 personas van a tener buen aguinaldo. Yo les regalo de MÍ dinero, no del dinero del pueblo pic.twitter.com/DcrCBFVRlt — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 2, 2022

¿Ricardo Salinas pidió dinero prestado a Raúl Salinas?

Durante el estreno del canal de YouTube de Paty Chapoy, que tuvo como invitado a Ricardo Salinas Pliego, la periodista le preguntó si le había pedido dinero prestado a Raúl Salinas.

“A ver cuando compramos la tele pagamos 650 millones y acuérdate que el segundo que estuvo allí, el segundo lugar llegó con 500 millones, o sea yo me volé 150 millones de oferta superior, 30 por ciento más. Raúl Salinas era parte de otro grupo que era el favorito, cuando ganó vino conmigo y me dijo: ganamos, quiero mi parte, tú estabas en otro grupo, ahí nos vemos”.

Y recordó que él invitó a Raúl Salinas a invertir en la deuda que él estaba levantando porque no le alcanzaba, debido a que sólo tenía 400 y le faltan 250 millones, por lo que se emitió una deuda convertible.

El empresario invitó a la audiencia a ‘sacar las cuentas’ porque Raúl Salinas sólo invirtió 29 millones de dólares a la deuda.

“Si me hubiera ayudado a ganar la tele, me cae que no hubiera pagado 30 por ciento más, ¿no? Digo, ¿qué ayudas son esas?", agregó.

Finalmente afirmó que sí le pagó a Raúl Salinas el préstamo que le hizo, pero hasta que éste salió de la cárcel.

