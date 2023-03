"No está mal tenerme miedo”: Ricardo Salinas Pliego a Andrew Paxman por rechazar invitación para su documental

Ricardo Salinas Pliego respondió al exprofesor del CIDE e historiador, Andrew Paxman, quien se negó a participar en su serie documental “Contracorriente” e incluso criticó que “el ego de este señor no tiene límites”.

De acuerdo con la carta enviada a Andrew Paxman por la productora Autocinema y Grupo Salinas la serie fue pensada para dar una mirada al pasado y reconocer el camino de construcción que siembra las bases de cara al futuro.

“El propósito de Contracorriente es conversar con empresarios, políticos, líderes de opinión y especialistas para entender su punto de vista sobre el desarrollo político, social y económico de México en los últimos 40 años y el papel protagónico del ala empresarial en este proceso”, se lee en la carta enviada al profesor del CIDE.

A pregunta expresa de sus seguidores, Paxman señaló que rechazó la oferta.

A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Pliego respondió a Andrew Paxman, a quien dijo no conocer y que su equipo se equivocó al buscarlo:

“Mi estimado, con todo respeto; en mi documental “Constructor de realidades” ustedes chillaron porque no hubo contrapesos y ahora que les dan la oportunidad de selo, también chillan.

Yo a usted NO lo conozco (ni idea de que lombriz lo parió) pero su “profesionalismo me dice que mi equipo se equivocó al buscarlo… no está mal tenerme miedo, lo malo es querer tergiversar las cosas y hacerse el valiente, en mi rancho a los pvtitos escandalosos y dramáticos como ustedes les decimos qlos o que se parecen a “la gata flora”, se lee.

En la publicación en la que Salinas Pliego cita la respuesta de Andrew Paxman también agregó que “yo entiendo plenamente que no es lo mismo llamar al león que tenerlo de frente”, para terminar con una frase sarcástica en la que le desea bonito día.

¿Quién es Andrew Paxman, profesor que rechazó a Salinas Pliego?

Andrew Paxman es un profesor e historiador quien ha escrito “Los Gobernadores Caciques del Pasado y del presente”, “En busca del señor Jerkins. Dinero, poder y gringofobia en México”, además de ser coautor de “El Tigre, Emilio Acárraga y su imperio Televisa.

El también biógrafo tiene una maestría por la Universidad de California, Berkeley y un doctorado por la Universidad de Texas. Se desempeño como profesor de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde impartió clases de historia y periodismo.

