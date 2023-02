Ricardo Salinas busca colaborar con Chumel Torres: "Para reírnos un rato"

El empresario Ricardo Salinas Pliego mostró su deseo de asistir al “El Pulso De La República” de Chumel Torres, luego de que el comediante aplaudiera el noble gesto del dueño de Tv Azteca, al hacer que una fan de Super Junior, boy band surcoreana, pudiera conocerlos en la Arena Ciudad de México.

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas difundió el video donde se observa a los integrantes del grupo saludar a la niña.

"Quiero agradecerle a los integrantes de #SuperJunior por su amabilidad con mi invitada Ale. Digan lo que quieran, este 14 de febrero me lo llevo tatuado en el corazón, no por lo que me regalaron, sino por lo que la vida me ha dado la oportunidad de regalarle a otras personas!!!", se lee en el tuit.

Ante ello, el youtuber festejó el hecho. "Ahhhhh qué chingonería Tío Richie".





Salinas Pliego dispuesto a asistir a programa de Chumel

Por su parte, el magnate mexicano manifestó su deseo de asistir al Pulso de la República "para reírnos un rato". "Para eso es el dinero que uno gana mi estimado @ChumelTorres!!! Fácil es hacer caravana con dinero ajeno como los #Gobiernicolas, que dicen… les dimos apoyos jajaja. A ver qué día me invita al #PulsoDeLaRepública para reírnos un rato!", escribió el dueño de Elektra.

Finalmente. Chumel Torres expresó: "Cuando quiera, asiento VIP pa los compas".

¿Qué es “El Pulso De La República”?

"El Pulso De La República" es una organización de medios de comunicación digital fundada en México en 2012. Su objetivo principal es proporcionar una fuente independiente de noticias y análisis político, y su contenido se enfoca en temas de interés público, como política, sociedad, economía y cultura.

De la mano de Chumel Torrres, el medio se ha destacado por su enfoque crítico y satírico de la política mexicana, y ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus videos y publicaciones virales en los que se aborda de manera humorística temas de actualidad y controversiales.

Además de su sitio web, Pulso de la República también cuenta con un canal de YouTube, una cuenta de Twitter y una página de Facebook, a través de las cuales distribuyen su contenido y se han convertido en una fuente importante de noticias y análisis político para una audiencia joven y conectada a las redes sociales en México.

aosr