Reviven video y polémica sobre prima recomendada de Martinoli: "yo no sabía quién era"

El comentarista deportivo, Christian Martinoli, generó polémica y debate en redes sociales, luego de que se difundiera una entrevista donde reveló que recomendó a una prima que "no conocía" para trabajar en TV Azteca; sin embargo, le quedó mal al narrador de futbol.

Por medio de Twitter, la usuaria @Pau_Mttl difundió la grabación, de hace 7 meses, donde Martinoli narró al canal de YouTube: "Personas diciendo cosas importantes" cuando recomendó a un familiar "que no sabía quién era".

"Mi mamá me pidió que yo le ayudara a alguien; fue una prima de estas que '¿te acuerdas de tu tía fulana?' [...] ¿Pues que le dices a tu mamá? Sí jefa. Yo no sabía quién era, nunca la vi", relató el comentarista.

A raíz de ello, Martinoli detalló que fue a hablar con la segunda persona encargada del departamento de deportes de la televisora. "Le dije, 'Oye, Fabiola, nunca pido esto, me da mucha pena, pero me lo pidió mi jefa, y mi jefa nunca me pide nada. Está esta chica que es mi prima, la he visto una vez más que tú, es decir, la voy a ver antes que tú. La voy a ver, nos vamos a saludar, me va a decir: Ay te saluda mi tía chunche... ah sí poca madre, no sé ni quién es, es la verdad, estoy tan centrado en mi trabajo que no, me desconecté del mundo'".

Asimismo, comentó que cuando se presentó su prima en la empresa venía vestida "como para salir a cuadro de forma espectacular, muy bien. Ella me dijo que ya tenía cierta experiencia, que había trabajado en ciertas televisoras locales, que esto, que el otro, que había hecho infomerciales, está perfecto".

"Fabiola le dice: 'Perfecto, mañana empiezas a trabajar con nosotros. No vas a ganar dinero, pero vas a trabajar con nosotros, vas a entrar al canal a trabajar, te vamos a dar de alta y vas a trabajar; nada más que mañana tráete unos pants, ropa más ligera y tráete unos tenis, porque vas a empezar a correr, porque tienes que traer muchas cosas de casete y cosas así'", añadió Christian.

Ante ello, la prima del comentarista aceptó; sin embargo, horas después cambió de opinión. "En la noche me manda un mensaje: 'Oye, fíjate que te agradezco muchísimo que me hayas dado esta chance de poder platicar con Fabiola, pero sabes qué, yo ya trabajé en esto en el otro y a mí ya me pagaban, entonces la verdad no estoy como para andar ahorita yendo para atrás´". Ante ello, el periodista contestó: "Le dije gracias, cuídate".

Finalmente, Martinoli reveló que después del mensaje de su familiar le marcó por teléfono a su mamá. "Le hable a mi madre y le dije: 'Madre, con el perdón, es la última p.… vez que me traes a alguien para que yo recomiende, es la última vez".

"Fui con Fabiola, le expliqué la situación le dije 'te ofrezco una disculpa' y me dijo que no había problema", concluyó.

Hay gente nefasta y este wey pic.twitter.com/IyyIjlgmoo — (@Pau_Mttl) January 3, 2023



Entrevista de Martinoli genera debate en redes

Ante dicha entrevista, usuarios de redes sociales manifestaron su apoyo a Martinoli, mientras que otros más consideraron que existió "explotación laboral".

