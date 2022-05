Revelan modus operandi para estafar por Facebook Marketplace

Alejandra Ibarra es una periodista mexicana que se volvió viral, luego de acusar un supuesto modus operandi para estafar a través de Facebook Marketplace. Esto, tras querer vender un iPhone 13.

Por medio de su cuenta de Twitter, Alejandra, quien es licenciada en Ciencia Política por el ITAM, denunció paso por paso el modus operandi de los estafadores.

"He estado tratando de vender un iPhone por Facebook Marketplace y he aprendido el modus operandi de las estafas de primera mano. Ahí les van mis two cents por si a alguien le sirve. Todo será ilustrado con la historia de quien se dijo llamar el Ing. Jonathan", inició contando en un hilo de la red social.

Por ello, Alejandra identificó a tres miembros, quienes participan en la operación. "#1 quien coordina, #2 quien ejecuta y #3 la persona que hace el contacto. Obviamente, la primera con quien tuve contacto fue con la #3. En este caso, se llamaba Caro", aseguró.

"Primera señal de estafa: alguien te contacta por DM, pero no a través de tu anuncio en marketplace. O a través del anuncio, pero te pide un número de celular "para coordinarnos mejor" / "ponernos de acuerdo bien". Caro hizo lo primero, pero no me di cuenta sino hasta después...", añadió.

Por su parte, relató que, tras hablar vía DM con la mujer, hizo su aparición el Ing. Jonathan. "Caro me dijo que, por seguridad de las dos, era mejor no vernos, que su esposo Jonathan me podía hacer el pago por transferencia y me mandaría a alguien de un servicio de paquetería para recoger el celular. Le di mi número y rápidamente me llegó un Whats del Ing. Jonathan. Respondí", detalló la periodista, quien reveló que "obviamente Jonathan es el coordinador del grupo".

"Me dijo que me iba a hacer la transferencia y me mandó una foto afuera del banco. Y aquí empieza lo bueno... Justo en ese momento entra el que ejecuta la tranza. Ing. Jonathan todavía no entraba al banco, ni me había transferido, cuando ya me estaba mandando una foto de quien iba a recoger el celular. Y ahí me empezó a presionar. Que por favor saliera porque le iban a cancelar el viaje", escribió acompañada de una imagen del supuesto viaje en Uber de Jonathan.

Ante la insistencia por que le mandara la prueba de la transferencia, Alejandra pensó que estaba exagerando y que en realidad se trataba de una buena gente.

Sin embargo, reveló que tras recibir la foto del ticket del pago "me meto a mi banca en línea, reviso, y efectivamente se ve el depósito por $19,000, peeero solo se ve como transacción, el dinero no ha caído en mi cuenta", aseveró.

Debido a ello, se comunicó con el banco y le respondieron que "seguramente es una estafa. Los cheques tardan 24 horas en caer y muchas veces las cuentas de origen no tienen fondos, por lo que no se realiza el pago".

Aunado a ello, la periodista señaló que recibió amenazas por WhatsApp. "Empiezan las amenazas, todo por llamada. Que me va a denunciar. Que va a ir al Ministerio Público".

Finalmente, tras un día de haber pasado el suceso Alejandra Ibarra compartió una imagen donde aparece que el monto depositado por el presunto estafador había sido devuelto.

