¿Quieres visitar las Islas Marías? Este es el reglamento a seguir

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la noche del viernes el Centro Turístico Islas Marías, el cual estará a cargo de la Secretaría de Marina (Semar).

“Es realmente muy satisfactorio el inaugurar esta etapa dedicada a la recreación al medio ambiente, a la cultura, en esta emblemática parte de la historia leyenda de México antiguo, penal de las islas Marías", dijo el mandatario.

Reglamento de Islas Marías

Por medio del sitio web de Islas Marías se puede consultar el reglamento, el cual deberás seguir para evitar sanciones:

1. Contribuye a la conservación

Tu pago de derechos y portación del brazalete es la entrada a las Áreas Naturales Protegidas, contribuye financieramente a la conservación de estas áreas. Si deseas participar activamente en la conservación, contacta al personal o protectores de la biosfera.

2. Cuida tu patrimonio natural y cultural

Las Áreas Naturales Protegidas son el patrimonio de todos. Cuida a los animales y plantas evitando ingresar o extraer, alimentar o molestar a cualquier especie. Respeta los elementos del patrimonio cultural material de la isla.

3. Maneja responsablemente tus residuos

El Área Natural Protegida Islas Marías es basura cero. Por lo que está prohibido ingresar envolturas, plásticos, pilas y demás residuos que puedan contaminar. Todos los residuos tienen un manejo en la isla para reciclaje.

4. Cuidado con el fuego

El fuego es un riesgo potencial para los animales y plantas del área natural protegida ya que puede causar incendios incontrolables. Por eso está prohibido traer contigo cocinetas de gas u otro utensilio o materiales que puedan provocar incendios, así como realizar fogatas.

5. Disfruta responsablemente de las instalaciones y zonas de uso público

Estas son para que las disfrutes responsablemente y para que no las dañes o destruyas. Utiliza los senderos que existen y no abras nuevos caminos. Respeta las señalizaciones.

6. Respeta a los otros visitantes

Recuerda que otros visitantes quieren disfrutar del patrimonio natural y cultural, ahora y en el futuro. Respeta a los otros visitantes no haciendo ruido excesivo o destruyendo lo que hace especial a esta área. Si observas conductas inapropiadas de otros visitantes, avisa a un guía o al personal responsable de la isla.

7. Elije el equipaje y la vestimenta ideal

Toma en cuenta el clima que encontrarás en el área natural protegida y escoge tu ropa acorde al pronóstico del tiempo, recuerda que sólo está permitida una maleta de 20": 53 x 34 x 19 cm por persona. Recuerda que, durante tu estancia en la isla, conocerás distintos sitios turísticos, por lo que deberás considerar traer el calzado adecuado (tenis, botas) para poder trasladarse de un punto a otro. Para más información al respecto visite las Recomendaciones.

8. Por tu seguridad obedece y respeta a tu guía

En todo momento obedece y sigue las instrucciones de tu guía. En caso de emergencia, obedece las indicaciones y recomendaciones que te haga el guía o personal responsable para evitar accidentes. Recuerda que los horarios de la isla son para procurar la seguridad del visitante conforme a la fauna que habita en el lugar, así como las zonas delimitadas para la visita de turistas. Todas estas medidas son para tu cuidado.

9. Revisa bien tu itinerario

Recuerda que las actividades principales en la isla son el senderismo y el ciclismo, por lo que es recomendable no presentar limitaciones motrices, así como tolerancia a temperaturas altas (24° C a 36° C) y exposición al sol, por lo tanto, también es ideal la hidratación frecuente para evitar inconvenientes durante su estancia.

