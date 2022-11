¿Quién es David Guetta, el DJ que se negó a saludar de beso a Kunno?

David Guetta desvió su mejilla del cachete de Kunno, luego de que el influencer mexicano le entregara el premio del que se hizo acreedor durante LOS40 Music Awards 2022, gesto que no pasó desapercibido por los seguidores del tiktoker.

En el video que captura el momento en que Getta recibe el premio, puede apreciarse como Kunno se acerca a él para chocar mejillas, sin embargo, el músico francés evita este acercamiento y aunque hace un movimiento de inclinación hacia Kunno, no permite que sus mejillas se rocen, mismo gesto que tuvo con Marta, y aunque ninguno de los jóvenes hace ninguna expresión de desacuerdo, puede notarse que la incomodidad se apoderó del escenario.

¿Quién es David Guetta?

Pierre David Guetta es un DJ, compositor y productor francés nació el día 7 de noviembre del año 1967 en París, Francia. Cuando comenzó su andadura musical cambió su nombre por el de David Guetta.

David hace composiciones musicales de estilo house, que después maqueta y transforma en álbumes.

Contando tan sólo con 17 años, David comenzó a mezclar música en varias discotecas locales de Paris, como Les Halles, ubicada en el mismo centro de la capital.

A finales de la década de los 80, David comenzó a mezclar música para Radio Nova y poco tiempo después realizó su primera aparición en el canal 3 de Francia.

Asimismo, en el año 2009, editó un nuevo álbum llamado "One love", el cual fue distribuido por todo el mundo. En Europa consiguió un buen éxito en todas las salas, así como en las de los Estados Unidos. Este álbum estuvo entre las primeras canciones de la Billboard dance.



De igual manera, en el año 2011, Guetta lanzó una nueva publicación "Nothing but the beat", la cual consigue un gran número de ventas en todo el mundo.

En la actualidad las ventas totales de los álbumes de David se estiman en más de 7 millones. Al mismo tiempo, ha sido considerado como el mejor DJ del mundo por la revista DJMag.

