Qué sucede si entreno el mismo músculo durante días consecutivos

En un mundo ideal, tendríamos el lujo de seguir un programa de entrenamiento perfectamente estructurado, con días de descanso entre sesiones para permitir que nuestros músculos se recuperen y crezcan. Sin embargo, la realidad es que a menudo nos enfrentamos a limitaciones de tiempo y otras responsabilidades que pueden dificultar seguir este ideal. Entonces, ¿qué sucede si nos vemos obligados a entrenar el mismo grupo muscular en días consecutivos?

Un estudio reciente, llevado a cabo por Yang et al. en 2018, arrojó luz sobre esta cuestión. Este estudio comparó los efectos de entrenar los mismos ejercicios en días consecutivos versus días no consecutivos en la fuerza, la composición corporal y los glóbulos rojos. Los resultados fueron reveladores, mostrando que no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos en términos de ganancias de fuerza o masa muscular.

Este estudio se realizó con personas no avanzadas en el entrenamiento, lo que significa que los resultados pueden no aplicarse necesariamente a atletas de élite o personas con una gran experiencia en el entrenamiento de fuerza. Sin embargo, para aquellos que están empezando o que tienen una vida activa pero no son expertos en el gimnasio, estos hallazgos ofrecen una perspectiva alentadora.

El protocolo del estudio incluyó sesiones de entrenamiento de fuerza que consistían en tres series de diez repeticiones de cinco ejercicios diferentes, como prensa, jalón al pecho, curl femoral, press de hombros y extensión de cuádriceps. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno entrenó en tres días no consecutivos, descansando entre 48 y 72 horas entre sesiones, mientras que el otro grupo entrenó en tres días consecutivos los músculos.

Los resultados mostraron que ambos grupos experimentaron ganancias en fuerza y masa muscular, y no hubo diferencias significativas entre ellos. Esto sugiere que, al menos para personas en etapas iniciales de entrenamiento, entrenar el mismo grupo muscular en días consecutivos no parece tener un impacto negativo en las ganancias de fuerza o masa muscular.

Sin embargo, este estudio tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, los ejercicios utilizados en el estudio podrían no ser los más desafiantes disponibles, y los resultados podrían haber sido diferentes si se hubieran incluido ejercicios más intensos como sentadillas, peso muerto o press de banca. Además, para personas más avanzadas en el entrenamiento, el tiempo de recuperación puede ser una consideración más importante.

