¿Cuánto músculo podemos ganar de forma natural?

Aumentar la masa muscular es un objetivo común de muchas personas que empiezan a hacer ejercicio de pesas en el gimnasio. Sin embargo, siempre surge la pregunta: ¿Cuánta masa muscular puedo ganar de forma natural? La respuesta a esta pregunta dependerá de muchas variables como la genética, rutina de ejercicio,dieta y tiempo de descanso entre otros factores individuales juegan un papel decisivo en el crecimiento muscular.

Existen varios métodos y modelos para determinar su límite personal, pero como dijimos anteriormente dependerá de muchas variables, por ejemplo los que apenas inician en el ejercicio y aquellos que no han hecho ejercicio durante mucho tiempo tienen la oportunidad de experimentar un crecimiento muscular más rápido que aquellos que ya llevan meses haciendo rutinas con pesas, existen modelos de crecimiento muscular que te explicamos a continuación.

Existen varios métodos y modelos para determinar su límite personal, dependerá de muchas variables. Foto Producción El Universal

Estas son las formas naturales en la que podemos ganar músculo

De acuerdo con Fito Florensa, co-fundador y director técnico de Koa Center en Barcelona y Akshay Chopra en su libro How much muscle can you gain Naturally?: Is there an answer to the most intringuing question in muscle building? tratan de responder sobre los límites de la ganancia muscular para el ser humano, los modelos son los siguientes:

Modelo 1: Lyle McDonald

El modelo 1 de crecimiento muscular establece 1 kilo de aumento de músculo por mes con 1 año de ejercicio especializado. Para 2 años de entrenamiento serían 0.5 kilos por mes, para los 3 años 0.25 por mes, mientras que si tienes 4 años o más haciendo aumento de masa muscular las ganancias son mínimas.

Modelo 2: Alan Aragon

En el modelo 2 se tiene proyectado un crecimiento muscular entre el 1 y 1.5 % de la masa corporal por mes para principiantes. Para el nivel intermedio se encuentra entre el 0.5 y 1% de la masa corporal. El nivel avanzado se encuentra entre el nivel 0.25 y 0.50 del porcentaje de masa corporal.

Modelo 3: Casey Butt

Para hacer ejercicio de máxima ganancia muscular el modelo 3 de Casey Butt toma en cuenta la altura del individuo, con 1.75 metros y 86 kilos de masa corporal 77 kilos son de músculo magro. Para 1.85 metros con 90 kilos de masa corporal 80 kilos son de músculo y para 1.90 metros con 99 de masa corporal 90 kilos son puro músculo magro. Tu rutina debería ir de acuerdo a tu talla.