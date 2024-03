Conoce las ventajas y desventajas del uso de pesas para incrementar la masa muscular

En el ambiente del fitness se han introducido diversas modas para poder desarrollar músculo, algunas tienen un valor científico otras no tanto, pero el objetivo principal es el mismo, desarrollar los músculos. El objetivo de esta nota es proporcionar una comprensión clara de los beneficios para la salud del entrenamiento de fuerza, por un lado, y del ejercicio, por el otro, y determinar cuál es más eficaz para lograr este objetivo.

De acuerdo con expertos de Estados Unidos es necesario mantenerse activo por lo menos 3 o 4 días a la semana. Una de estas técnicas para poder conseguir mantenerse en forma desde casa consiste en hacer ejercicio con peso o con elementos que se puedan tener en el hogar. Si quieres saber más sobre qué es más importante ejercicio con peso o libre, no te pierdas la siguiente información.

Ventajas y desventajas del uso de pesas para incrementar la masa muscular. Fuente: Freepik.

Ventajas y desventajas del uso de pesas para incrementar la masa muscular

El uso de pesas para ganar masa muscular se caracteriza por ser una práctica que tiene como objetivo el control absoluto del cuerpo mediante ejercicios de peso corporal y diversos tipos de barras y soportes. Este deporte combina movimientos que requieren una considerable habilidad física. El entrenamiento requiere el desarrollo de fuerza para realizar movimientos explosivos a alta velocidad y la capacidad de mantener esa fuerza, este tipo de ejercicio te permitirá ganar masa muscular de una forma acelerada en conjunto con una dieta adecuada.

Pero no todo sobre hacer mas muscular con peso muerto no es todo positivo. Entre las desventajas que podemos encontrar es que si no cuidas tu técnica y forma, si empiezas a cargar mucho peso y si no te permites periodos de descanso, puedes aumentar el riesgo de lesiones severas además de la posibilidad de sufrir accidentes cardiovasculares. Una de las desventajas es que para lograr esto se requiere de ayuda profesional o de instructores de gimnasio certificados, lo que puede desanimar a muchos a salir de casa.