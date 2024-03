Estos son los ejercicios que puedes hacer en 20 minutos para aumentar la masa muscular

El ritmo de vida moderno requiere cada vez más soluciones prácticas para mantener una salud óptima y un organismo equilibrado para lograr esto el ejercicio regular y una dieta saludable son las bases.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud mejor conocida como OMS, el ejercicio no sólo promueve la salud cardiovascular, sino que también fortalece el cuerpo, estimula la mente y previene enfermedades, además se ha demostrado que mejora la función cognitiva y ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, por lo que si sufres de estas enfermedades no dudes en hacer ejercicio.

Son muchas las razones por las que las personas no hacen ejercicio, entre ellas está el trabajo, pero si no puedes asistir regularmente al gimnasio pero quieres aumentar la masa muscular hay ejercicios específicos que se pueden realizar en pocos minutos y que seguramente ayudarán a mantener tu cuerpo activo y saludable. Por estos motivos, te presentamos tres ejercicios sencillos que puedes realizar en casa en tan solo 20 minutos. Es una solución fácil de usar para quienes desean mantenerse activos.

3 ejercicios para aumentar masa muscular que solo necesitan 20 minutos

Recuerda que para hacer estos ejercicios necesitas la ayuda de un profesional sobre todo en aquellos que necesitan levantamiento de peso, las lesiones musculares y óseas son bastante comunes en personas que buscan aumentar de masa muscular.

Estos ejercicios son recomendados por Barb Puzanovova, entrenadora personal y especialista en cambios de comportamiento con sede en Nashville. Otro aspecto importante es que es necesaria una dieta especial que te ayude a tener los requerimientos calóricos para hacer levantamiento pesado además de usar el equipo adecuado como guantes y faja.

Banda Elástica

Añadir una banda elástica a tus entrenamientos ofrece varios beneficios, u de las más importantes es que se adaptan a cada cuerpo, ayudan a fortalecer y tonificar los músculos, previniendo lesiones y sobrecargas, al no ser peso muerto baja las probabilidades de una lesión además de que se pueden usar en casa.

Flexión lateral con bandas

Es un ejercicio ideal para tonificar y entrenar la musculatura del tronco, oblicuos y abdominales, este ejercicio es bastante sencillo solo debes pararte con los pies bien separados sobre la banda y estirar la banda elástica con las manos, este ejercicio se puede hacer desde casa y no implica un riesgo para los huesos y tendones al no usar peso muerto.

Patada de glúteo con bandas

Este ejercicio es ideal para entrenar la parte inferior del cuerpo, tanto glúteos como piernas, solo necesitas colocar una correa alrededor de sus tobillos y los pies separados a la altura de las caderas mientras se da la "patada" hacía atrás. Este ejercicio es bastante común en rutinas para mujeres y no implica un riesgo de salud al no usar peso muerto por lo que tu cuerpo no sufrirá por levantar demasiada carga.