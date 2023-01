¿Qué son los montachoques y cómo operan?

Casos de extorsiones de montachoques, incluso nuevos modus operandi, cobran relevancia de nueva cuenta en la Ciudad de México.

El caso más reciente ocurrió la semana pasada cuando un hombre y su madre salían del centro comercial Perisur, cuando un taxista iba en reversa y golpeó el vehículo, por lo que el chofer del taxi llevó a las víctimas a un costado de la plaza Perisur donde entre 7 a 9 personas los amedrentaron para que les pagaran los supuestos daños.

¿Cómo operan los montachoques?

Tras una simulación de un accidente, frenan e incluso golpean al vehículo en cuestión para que el conductor se detenga y salga de su unidad para ver los "daños accidentales".

Una vez que la víctima sale de su vehículo, el o los montachoques proponen llegar a un acuerdo monetario, pero si esta no accede al acuerdo, puede ser víctima de amenazas e incluso golpes.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de los "montachoques"?

En caso de tener un percance vial y sospecha de que la otra parte involucrada, actúa de forma inusual, agresiva, pide el apoyo a personas ajenas a un agente de seguros o la autoridad.

1. Conservar la calma y no caer en provocaciones de estos grupos.

2. No bajar del auto.

3. Orillarse cerca de un policía o cámara del c5.

4. En caso de que no hay un elemento de seguridad cerca, llamar al 911 o contactar a la corporación desde la app Mi Policía.

5. Llamar a la aseguradora en caso de que el accidente se haya dado, pues en muchas ocasiones los "montachoques" solo simulan haber sido impactados.

