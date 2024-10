¿Qué dice Bugatti, nueva canción de Belinda, supuestamente dedicada a Cazzu, ex de Nodal?

La relación que hubo entre la cantante Belinda y el artista Christian Nodal, la cual concluyó hace más de un año, sigue generando interés y discusión en redes sociales. Este fenómeno se intensifica con el regreso de Belinda a la música, donde ha comenzado a compartir fragmentos de su vida personal a través de sus canciones. Aunque la artista no ha confirmado oficialmente las inspiraciones detrás de sus letras, muchos seguidores creen que los temas “Cactus” y “300 noches” reflejan su vivencia junto al cantante del regional mexicano.

Sin embargo, no todo ha quedado ahí, pues en esta ocasión, Belinda lanzó un nuevo sencillo titulado “Bugatti”, que ha despertado especulaciones sobre su dedicación a Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija, Inti. Esta suposición surge tras la ruptura del intérprete de "Botella tras botella" con la "Nena trampa" y su posterior matrimonio con Ángela Aguilar.

En “Bugatti”, la artista aborda el dolor que una persona siente por un desamor, situación por la que ella misma ya pasó; por lo que le brinda una supuesta solución y le ofrece su ayuda para superarlo.

La coincidencia temporal de su lanzamiento con los eventos recientes en la vida de Nodal ha llevado a muchos a interpretar que la canción podría estar dirigida a la rapera argentina.

Esto dice Bugatti, nuevo sencillo de Belinda que estaría dedicado a Cazzu

Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor Que atravesar un mal de amor esta cabrón Yo por eso ya pasé, la solución me la sé Ponte chula y solo sígueme

No llores bebé que la vida es un party Olvidate de él y vámono' en el Bugatti Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé que la vida es un party Olvidate de él y vámono' en el Bugatti Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé No llores bebé No llores bebé No llores bebé

Pero sin luz pa' que cambies el mood, ahora estamo' en la feria Amores vienen y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella

No le escribas, no le llames No responda los mensajes se te escribe diciéndote "I'm sorry" Tu ere' una modelo de revista Desbloquéalo del insta, pa' que el hijoeputa te vea la story

No le escribas, no le llames No responda los mensajes se te escribe diciéndote "I'm sorry" Tu ere' una modelo de revista Desbloquéalo del insta, pa' que el hijoeputa te vea la story

No llores bebé que la vida es un party Olvidate de él y vámono' en el Bugatti Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé que la vida es un party Olvidate de él y vámono' en el Bugatti Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé No llores bebé No llores bebé No llores bebé

