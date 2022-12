Qatar 2022: Shakira envía fuerte mensaje previo a la final Argentina vs Francia

La cantante colombiana Shakira sorprendió, horas antes de la final del Mundial de Qatar 2022, al replicar el mensaje de un influencer argentino en el que cuestiona duramente la actitud de jugadores, dirigentes e hinchas acerca del caso de un futbolista iraní que fue condenado a muerte.

Amir Nasr-Azadani, de 26 años, será ejecutado por apoyar las protestas por los derechos de las mujeres en ese país. La denuncia la hizo el sindicato mundial de futbolistas profesionales (Fifpro).

A pesar de la gravedad del hecho, pocos integrantes del mundo del fútbol se han referido al asunto. Uno de los pocos que se refirió al tema fue el colombiano Radamel Falcao García, quien calificó lo sucedido con Nasr-Azadani como “inaceptable”.

Lee también El cambio radical de la influencer "Mona"; ahora se parece a Khloé Kardashian

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022