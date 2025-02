Un presentador del clima ha sorprendido a la audiencia al combinar su reporte con un rap inspirado en el éxito de Kendrick Lamar, 'Not Like Us'.

El video, que se viralizó el 31 de diciembre de 2024, muestra cómo el meteorólogo integra referencias de la canción mientras informa sobre las temperaturas y condiciones climáticas en distintas regiones.

El meteorólogo fusiona música y predicción del tiempo con un ingenioso freestyle. Foto: captura de pantalla en TikTok

Presentador rapea al estilo de Kendrick Lamar

El inusual segmento comenzó con el presentador entonando la frase característica de la canción: "They not like us. They not like us. They not like us". Luego, continuó su reporte con líneas rimadas y referencias a la cultura pop:

""Pero digamos que quieres viajar a un lugar más fresco. ¿Cuántas opciones tienes? Quiero decir, hay demasiadas opciones.

Si quieres deshacerte de este calor como John Stockton, puedes ir al noroeste, donde las temperaturas máximas están entre los 60 y 70 grados Fahrenheit hoy."

El carismático meteorólogo siguió su interpretación con expresiones creativas para describir la ola de calor que afectaba a varias zonas del país:

"Entonces, nuevamente, tenemos temperaturas en los 90 grados Fahrenheit, pero se sentirá aún más caluroso durante varios días. Whop, whop, whop, whop, whop. Nos golpea un índice de calor de más de 100."

Su ingenioso freestyle mantuvo el ritmo mientras daba detalles sobre los cambios climáticos:

"Pero la verdadera noticia es que estamos acumulando días calurosos. ¿Cuántas reservas realmente tengo en stock? 1, 2, 3, 4, 5, más 5. Hey, mira esto. Tenemos temperaturas por encima de los 90 grados Fahrenheit durante varios días seguidos."

El video rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios aplaudieron la creatividad y espontaneidad del presentador. Comentarios como "Este hombre merece un Grammy y un Emmy al mismo tiempo" y "Necesitamos más pronósticos del clima así" reflejaron el entusiasmo del público.

