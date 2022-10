"Porque me respeto"; joven colombiana saca el reggaetón de su vida y genera polémica en redes

Una joven colombiana decidió sacar el reggaetón de su vida por "respeto" a sí misma, tal como explica en un video publicado en su cuenta de TikTok que ha generado más de un millón de visualizaciones, así como miles de reacciones y comentarios.

Bajo el nombre de usuario @entremispecas, esta chica, que se identifica como Ana María Vélez, brinda tres razones que la llevaron a realizar este cambio a su vida, a pesar de que por ser oriunda de Colombia "se supone" que debería gustarle el género musical en cuestión, "porque acá eso se oye en cada esquina", dice.

Como primer motivo, explica que en el reggaetón "te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada", lo cual ejemplifica al decir "bastantón aquí, bastantón aquí, mucho aquí", mientras realiza gestos que dan a entender que se refiere al busto, a los glúteos y a los labios femeninos. Además, manifiesta que esta mujer ideal "lo mueve rico, lo hace rico" y que al bailar "lo perrea hasta abajo".

También los hombres son presentados de forma irreal en los videos del género, explica la joven, puesto que poseen "fama, dinero, poder, tal cual como si fuera un político", y esto sería aceptado por las mujeres.

Su segunda razón está en las letras del reggaetón, pues la tiktoker señala que en estas se presenta a las mujeres como personas "influenciables, manipulables, domesticables", las cuales se dejarían deslumbrar cuando les regalan objetos comprados en Estados Unidos, ropa interior de Victoria's Secret o, en general, ropa de marca.

"Entonces ya estamos dispuestas a estar en la cama de ellos, porque así somos, somos muy fáciles", dice con evidente sarcasmo. "No nos tienen que conquistar; nos traen regalitos y pin, pin, pin, pin, pin, de una".

Tercero, y último, está el motivo de que para ella estas canciones son "como si un hombre morboso, diciendo cochinadas y barbaridades", se estuviera dirigiendo hacia ella, lo cual no está dispuesta a aceptar porque de hacerlo no se estaría respetando a sí misma.

"Yo, con el reggaetón, no más, porque yo me valoro, porque me respeto y porque no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten", concluye.



Fue así como esta chica explicó su decisión, y varios cibernautas expresaron estar de acuerdo. Le dejaron comentarios como: "mi hijo tiene 21 años, no le ha gustado nunca y cuando se me sale cantar algo me dice: 'mami, ¿no te das cuenta de esa letra cómo tratan a la mujer?'"; "hasta que te diste cuenta, desde sus inicios eso es lo que venden esas letras", y "la mejor decisión que has tomado".

Aunque otros usuarios de TikTok afirmaron que los productos culturales que consume una persona no afectarían sus ideas o su comportamiento, a través de mensajes como "yo escucho reguetón no por la letra, sino por el ritmo, y no me afecta mi modo de ver la sociedad ni mis valores que me enseñaron de chico", y "solo una persona inteligente sabe que la música no define al ser humano, lo único que puede definir son las acciones".

Sobre este tema, algunos investigadores consideran que la música y sus letras pueden entenderse como un "reflejo" de la sociedad, e incluso poseerían la capacidad de difundir ideas. Por ejemplo, el pedagogo español Ernesto Colomo Magaña afirma, en su tesis de doctorado, que "a través de las canciones se pueden transmitir sentimientos, ideas y una cierta concepción del mundo, pudiendo así explicar, a partir de las mismas, una parte de nuestra cultura".

Mientras que Elí Orlando Lozano González, pedagogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala en un artículo publicado en 2018 que "las letras de las canciones son un elemento de identificación, como la ropa y el discurso en general que utilizan los artistas, así como el ritmo mismo".

