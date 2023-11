¿Qué se sabe de la salida de León Krauze de Televisa-Univisión?

El periodista León Krauze ha dado de qué hablar en redes sociales, pues se dio a conocer que se marchará de Televisa, luego de 12 años trabajando para la empresa.

Por medio de redes sociales, el columnista de EL UNIVERSAL agradeció los mensajes “tan afectuosos” que recibió tras el anuncio.

Aunado a ello, aclaró que pronto publicará un comunicado sobre su futuro profesional.

“Muy queridos amigos. Agradezco profundamente todos los mensajes tan afectuosos que he recibido en las últimas horas. Dentro de poco publicaré un comunicado sobre mi futuro profesional”, se lee en la publicación.

Foto: X

¿Qué dijo Televisa sobre la salida de León Krauze?

De acuerdo con una declaración de Televisa, emitida por el sitio “Las Top News”, la empresa agradeció al periodista “por su destacada contribución, experiencia y profundos análisis a lo largo de su trayectoria”.

Asimismo, le deseó suerte a Krauze “en todos sus futuros proyectos profesionales”.

Declaración: "Televisa/Univision expresa su más sincero agradecimiento a @LeonKrauze por su destacada contribución, experiencia y profundos análisis a lo largo de su trayectoria. Extendemos nuestros mejores deseos a Leon en todos sus futuros proyectos profesionales”-@laptopmag — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) November 15, 2023

¿Por qué se va León Krauze de Televisa? Esto se sabe

De acuerdo al sitio mencionado, trasciende que la salida del conductor “se relaciona con el artículo de The Washington Post sobre la entrevista que le realizó Enrique Acevedo a Donald Trump en donde se le vio más amigable a la hora de las preguntas, de lo que siempre ha sido la línea en el pasado de Univision, con el recordado cuestionamiento de Jorge Ramos, quien fue expulsado de una conferencia de prensa del expresidente”.

En tanto, dicho artículo se titula: “Univisión, el gigante de las noticias en español, cambia su enfoque hacia Trump”.

¿Quién es León Krauze?

León Krauze es un periodista, conductor y escritor mexicano. Nació en la Ciudad de México el 4 de enero de 1975. Es hijo del historiador Enrique Krauze y de la investigadora Isabel Turrent.

Ha colaborado en una larga lista de medios de prensa, radio y televisión. Su trabajo ha aparecido en The New Yorker, Los Angeles Times, Foreign Policy, Slate, El País y varios más. Actualmente conduce los noticieros de Univisión en Los Ángeles. Es columnista del diario EL UNIVERSAL y The Washington Post.

Krauze ha ganado nueve premios Emmy por sus coberturas periodísticas, incluido dos en 2013 por sus reportajes de las madres deportadas y el costo de la seguridad fronteriza en Estados Unidos.

