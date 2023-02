"Por hombres no compito": Las 10 mejores frases de Karol G y Shakira en "TQG"

La noche del 23 de febrero, se estrenó la nueva canción de Karol G junto con Shakira: "TQG", la cual, menciona no solo referencias a Gerard Piqué sino también hacía Anuel AA.

El final de ambas relaciones fue mediático y todo parece indicar que ambas están listas para seguir adelante y plasmar sus experiencias en su nueva música.

Hace poco más de un mes lo hizo así Shakira, quien se sinceró sobre su ruptura con Gerard Piqué en "Sessions #53", una colaboración que hizo junto al productor argentino Bizarrap que estuvo repleta de referencias para el padre de sus dos hijos, quien ahora tiene una relación con Clara Chía, una joven estudiante de 23 años.

También el puertorriqueño Anuel inició una relación con la dominicana Yailín, con quien se casó a mediados del año pasado y espera una bebé para este 2023.

Así, aprovechando esta ocasión, las cantantes colombianas lanzaron en su nuevo sencillo posibles referencias al nuevo capítulo que viven en sus vidas tras dichas rupturas amorosas.

Las 10 mejores frases de "TQG"

Ante ello, en la canción se mencionan algunas frases peculiares, que hacen referencia a las relaciones de ambas cantantes:

1- Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia).

2- Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío.

3- Vi lo que tu novia me tiró, eso ni me da rabia, yo me río.

4- Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito.

5- Lo que vivimos se me olvidó y eso e' lo que te tiene ofendido.

6- ¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito.

7- ¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'?.

8- Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca' todavía.

9- Tú te fuiste y yo me puse triple "M": Más buena, más dura, más level.

10- Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.

Con información de El Tiempo.

