Polvo del Sahara: Dónde y cuándo llegará a México

Como cada año, se prevé que el fenómeno del polvo del Sahara llegue a México y afecte varias regiones.

Según la meteoróloga, Melissa Nord, el polvo del Sahara llegará a México este fin de semana y afectará a las zonas:

* Península de Yucatán.

* Parte del Golfo de México.

Saharan dust plume -- incoming! The added dust (usually high in the atmosphere) can lead to more vivid sunrises/sunsets. The dust can also act as cloud nuclei and aid in cloud formation. #storm11 #gawx pic.twitter.com/ksBPLOLeqE

— Melissa Nord (@MelissaNordWx) May 19, 2022