¿Polémica por diamantes de la India? Corona de Camilla sufre modificación para coronación de Carlos III

Camilla Parker Bowles pronto será coronada como reina consorte de Inglaterra. Si bien aún falta bastante para el 6 de mayo, lo cierto es que la Casa Real apura todos los detalles para que nada quede librado al azar. Uno de esos puntos ha sido la corona que lucirá que quedó en boca de todos luego de que la India reclamara el diamante Koh-i-Noor que estaba encastrado en la que debía usar.

Tal fue la polémica con la corona de Camilla Parker Bowles que desde el Palacio de Buckingham confirmaron que definitivamente no llevará la corona de la discordia. A través de un comunicado, los representantes de la familia real detallaron que en su lugar utilizará una que perteneció a la abuela de la reina Isabel. De esta manera, será la corona utilizada por la reina María la que marque el inicio de su reinado.

Los portavoces del rey Carlos III indicaron que “la elección de la corona de la reina María por parte de Su Majestad es la primera vez en la historia reciente que se utilizará una corona existente para la coronación de un consorte en lugar de hacer un nuevo encargo, en aras de la sostenibilidad y la eficiencia”.

La última vez que alguien de la realeza "recicló" una corona de una consorte fue en el siglo XVIII, cuando la reina Carolina, consorte de Jorge II, usó la corona de María de Módena.



Además, explicaron que la joya que llevará Camilla Parker Bowles ya se encuentra en manos del joyero real, quien “llevará a cabo algunos cambios y adiciones menores, de acuerdo con la larga tradición de que la inserción de joyas es única para la ocasión y refleja el estilo individual de la Consorte”.

Asimismo, dejaron en claro que los cambios que se realizarán en la corona de la esposa consorte del rey Carlos III “rendirán homenaje en particular a Su Majestad la Reina Isabel II, ya que la corona se restablecerá con los diamantes Cullinan III, IV y V. Los diamantes formaron parte de la colección personal de joyas de la reina Isabel II durante muchos años y su difunta majestad solía usarlos como broches”.



La corona que llevará Camilla Parker Bowles fue enviada a diseñar por la reina María, esposa del rey Jorge V, en 1911 para su propia coronación. Desde la cuenta oficial de Twitter de la familia real indicaron que ya fue retirada de la Torre de Londres, lugar donde se exhibía, para “realizar trabajos de modificación”.



Queen Mary’s Crown has been removed from display at the Tower of London for modification work ahead of the Coronation, where it will be worn by The Queen Consort.

Find out more

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 14, 2023