Pensión del Bienestar: ¿Por qué en Edomex y Coahuila se adelantará el pago?

La Pensión del Bienestar consiste en un apoyo económico de 4 mil 800 pesos bimestrales, y de acuerdo con la Secretaría de Bienestar es aplicable para quienes tienen más de 65 años.

Sin embargo, los pagos se adelantarán para el Estado de México y Coahuila, por lo que recibirán en el mes de marzo un monto total de 9 mil 600 pesos.

¿Por qué en Edomex y Coahuila se adelantará el pago?

Debido a la veda electoral en dichos estados, la Pensión del Bienestar se adelantará durante los bimestres marzo-abril y mayo-junio.

Lee también Pensión del Bienestar: ¿Cuándo depositan el pago doble?

¿Cuándo adelantan los pagos de la Pensión Bienestar?

Será en los primeros días del mes de marzo 2023, cuando los beneficiarios de la Pensión Bienestar cobren un monto total de 9 mil 600 pesos correspondientes a los bimestres de marzo-abril.

¿Cómo cobrar la pensión si no cuento con la tarjeta?

En caso de no contar con el plástico porque no has recibido el nuevo, por extravío o por olvido; puedes hacer el cobro de la pensión a través de las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).

Previamente deberás agendar una cita para que puedas acudir llevando la siguiente documentación: acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico.

Lee también Influencer visita el AIFA y comparte video con impresiones: "Se siente militar"

Para quienes tienen la tarjeta, el retiro se puede hacer de manera directa en los Bancos del Bienestar, en cualquier tienda oxxo, Bodega Aurrerá, Walmart, Soriana, La Comer, Chedraui, Suburbia, Office Depot o en Banco Azteca, Banorte y Banjercito.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr