Pensión Bienestar es el apoyo económico que brinda el Gobierno de México a los adultos mayores de 65 años o más. Este programa es uno de tantos que se brindan a diferentes grupos sociales en todo el país.

Ayer lunes comenzó la dispersión de la última semana de pagos, la cual corresponde a los meses de noviembre - diciembre, último depósito del año para millones de beneficiarios.

Descubre qué letra recibe depósito hoy, 25 de noviembre

Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar, compartió a inicios de mes el calendario oficial de pagos, el cual anuncia que hoy 25 de noviembre, la letra beneficiada es la “S”.

Lee también ¿Es cierto que el SAT hará inspecciones domiciliarias a contribuyentes?; esto se sabe

Recuerda que los depósitos se pueden hacer en los Bancos de Bienestar, tanto en cajas como cajeros, lo que permite que tengas tu dinero sin ningún tipo de cargo o comisión.

¿Qué hago si tengo problemas en mi cuenta?

Si presentas algún problema con tu depósito o con tu plástico, podrás acercarte a cualquiera de los cientos de Bancos del Bienestar, comunicarte al número 800 639 4264, o consultar el sitio oficial gob.mx/bienestar, donde aparecen algunas de las dudas más frecuentes.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Qué monto ofrece Pensión Bienestar?

Pensión Bienestar ofrece un monto de 6,200 pesos de forma bimestral, el cual busca garantizar un apoyo en la vejez de millones de adultos, si deseas formar parte de este programa, consulta canales oficiales y espera la siguiente convocatoria.

Lee también Cometa 3I/ATLAS: 10 curiosidades que explican por qué este cometa es tan enigmático

Pensión del Bienestar 2025: descubre qué letra recibe depósito hoy, 25 de noviembre . Foto: Banco del Bienestar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr