Pensión del Bienestar 2025: descubre qué letra recibe depósito hoy, 25 de noviembre

es el apoyo económico que brinda el Gobierno de México a los adultos mayores de 65 años o más. Este programa es uno de tantos que se brindan a diferentes grupos sociales en todo el país.

Ayer lunes comenzó la dispersión de la última semana de pagos, la cual corresponde a los meses de noviembre - diciembre, último depósito del año para millones de beneficiarios.

Descubre qué letra recibe depósito hoy, 25 de noviembre

Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar, compartió a inicios de mes el calendario oficial de pagos, el cual anuncia que hoy 25 de noviembre, la letra beneficiada es la “S”.

Recuerda que los depósitos se pueden hacer en los Bancos de Bienestar, tanto en cajas como cajeros, lo que permite que tengas tu dinero sin ningún tipo de cargo o comisión.

¿Qué hago si tengo problemas en mi cuenta?

Si presentas algún problema con tu depósito o con tu plástico, podrás acercarte a cualquiera de los cientos de Bancos del Bienestar, comunicarte al número 800 639 4264, o consultar el sitio oficial gob.mx/bienestar, donde aparecen algunas de las dudas más frecuentes.

¿Qué monto ofrece Pensión Bienestar?

Pensión Bienestar ofrece un monto de 6,200 pesos de forma bimestral, el cual busca garantizar un apoyo en la vejez de millones de adultos, si deseas formar parte de este programa, consulta canales oficiales y espera la siguiente convocatoria.

