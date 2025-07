One Direction, 15 años de su nacimiento; las 5 mejores canciones, según la IA

One Direction, fue el grupo musical más grande e importante en el año 2010, sus canciones se siguen reproduciendo y son el soundtrack perfecto para millones de personas en todo el mundo.

Hace 15 años, un 23 de Julio de 2010, cinco adolescentes se presentaron como solistas en el programa “The X Factor UK”, concurso donde diferentes talentos compiten para convertirse en el próximo éxito musical.

Ninguno de los cinco logró avanzar individualmente, pero los jueces Nicole Scherzinger y Simon Cowell, tuvieron una idea que sin saberlo, reviviría el concepto de Boyband.

En ese momento, nombres aún desconocidos como Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson fueron reunidos por los jueces para formar una banda. Aunque no ganaron la competencia, su química y talento conquistaron al público de inmediato, catapultándolos a la fama mundial y marcando el inicio de una de los grupos musicales más icónicos de la historia.

De acuerdo con Chat GPT, estas son las mejores canciones del grupo británico:

Fue su sencillo debut y un éxito inmediato que catapultó a la banda a la fama mundial. Su energía contagiosa, el estribillo pegajoso y la frescura juvenil la convirtieron en un himno pop. Además, rompió récords en ventas y reproducciones digitales, siendo una de las canciones más reconocibles del grupo.

Representa una maduración musical de la banda, con letras más profundas y una melodía emocional. Fue muy bien recibida por la crítica y los fans, mostrando que la banda podía ir más allá de canciones pop simples y ofrecer contenido con más carga sentimental.

Esta balada melancólica es considerada por muchos como una de las mejores letras de la banda. Su tono nostálgico y romántico conecta con una amplia audiencia, y su video musical refleja una narrativa visual que atrapa a los fans.

Primer sencillo lanzado tras la salida de Zayn Malik, presenta un sonido más maduro y un estilo más electrónico. Fue un éxito comercial y demostró que la banda podía seguir creciendo y reinventándose sin uno de sus miembros.

Escrita por Ed Sheeran, esta balada íntima destaca por sus letras vulnerables y emotivas. Es una canción que mostró el lado más tierno y personal de la banda, ganándose el cariño de los fans por su honestidad.

One direction en 2013. Foto: Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles y Liam Payne en el estreno mundial de "One Direction: This Is Us" en el Empire Leicester Square, en Londres. Foto: West/PA via AP, archivo.