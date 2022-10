¿Nos invaden extraterrestres? Reportan en redes "avistamiento" de OVNI; esto fue lo que realmente pasó

Usuarios de redes sociales reportaron avistamientos en el cielo de un supuesto OVNI en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Por medio de Twitter, internautas compartieron sus mejores videos del extraño objeto en el cielo.





El empresario Elon Musk, dueño de la empresa aeroespacial SpaceX, compartió una imagen en la red social, notificando que realmente el extraño objeto en el cielo se trató del lanzamiento del cohete Falcon 9.



Falcon rockets to orbit as seen from LA pic.twitter.com/r8L2SbLC3p

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022