Murió “Flamingo”, paloma teñida de rosa para fiesta de revelación de género

Murió “Flamingo”, la paloma que fue teñida de color rosa en Estados Unidos para un festejo de revelación de género del bebé. La historia del ave se viralizó en redes sociales luego de que fue rescatada por el Fondo de Aves de Aves Silvestres en Manhattan.

A tres días del anuncio de su rescate, la Fondo informó que pese a los esfuerzos por reducir los vapores que emanaban del tinte color rosado, la paloma murió durante la noche de este miércoles.

“Creemos que su muerte fue causada por la inhalación de las toxinas”, escribió el Fondo de Aves Salvajes a través de su cuenta de Twitter y confió que la historia de “Flamingo” ayude a prevenir actos de crueldad por descuido.

We are deeply sad to report that Flamingo, our sweet pink pigeon, has passed away. Despite our best efforts to reduce the fumes coming off the dye, while keeping him calm and stable, he died in the night. We believe his death was caused by inhaling the toxins.

