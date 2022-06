"Me discriminan por ser gorda"; perrita pide ayuda para que la dejen volar en avión

Ramona, una perrita "tuitera", pidió a través de redes sociales a la compañía Volaris que la dejen volar con su dueño, pues necesita acompañarlo en un viaje que, cabe mencionar, señala que es "por causas de mucha fuerza mayor".

A través de su cuenta @Ramonatuites, la can explica que acudió al aeropuerto con todos los documentos que requiere para que la compañía la dejara volar, pues se trata de un viaje de emergencia.

"AYUDA!! @viajaVolaris No me dejaste subir a tu avión, con todo y que traje todos mis papeles, en regla y al día, no era un vuelo de placer era una emergencia y ahora no sabemos qué hacer", escribieron en la cuenta de Ramona a través de un tuit.

AYUDA!! @viajaVolaris

No me dejaste subir a tu avión, con todo y que traje todos mis papeles, en regla y al día, no era un vuelo de placer era una emergencia y ahora no sabemos qué hacer pic.twitter.com/bYFiwlHQba — RAMONA (@Ramonatuites) June 15, 2022

La aerolínea prometió revisar lo sucedido respecto a su caso, ya que, mencionan, ella es tan importante como cualquiera de sus clientes.

"Ramona, vamos a revisar qué sucedió. Tú eres tan importante como cualquiera de nuestros clientes. ¡Búscanos por DM con la clave de reservación!".

Ramona, vamos a revisar qué sucedió. Tú eres tan importante como cualquiera de nuestros clientes. ¡Búscanos por DM con la clave de reservación! — Volaris (@viajaVolaris) June 15, 2022

En su intento por obtener el permiso para volar, Ramona explicó que disfruta de viajar en carretera con su humano, pero esta vez no lo podían hacer porque necesitaban urgentemente llegar a su destino y regresar de la misma manera.

Podríamos manejar sin problema, créanme amigos a mi as que a nadie le gusta asomar la cabeza en un Roadtrip.

Pero esta vez mi papá tiene que estar en DF mañana mismo y volver mañana mismo por causas de mucha fuerza mayor. — RAMONA (@Ramonatuites) June 16, 2022

No obstante, horas después, Ramona señaló que continúan esperando a que resuelvan su caso e incluso posteó que "Me discriminan por ser gorda".

Me discriminan por ser gorda — RAMONA (@Ramonatuites) June 16, 2022

Con un emoji de carita triste y, al parecer resignada, la perrita sentenció que no ha podido abordar por no tener su propio avión.

"Eso me pasa por ser perra callejera y no tener mi propio avión".

Eso me pasa por ser perra callejera y no tener mi propio avión — RAMONA (@Ramonatuites) June 16, 2022

