“Me acaban de quitar 70 mil pesos”: entre lágrimas, Flor Amargo denuncia que fue víctima de una estafa

La artista Flor Amargo denunció a través de un video en sus redes sociales que fue víctima de una estafa, en la que perdió 70 mil pesos.

“Me acaban de estafar. Me acaban de quitar 70 mil pesos”.

En la grabación Flor Amargo señaló que el dinero que le quitaron estaba destinado a pagar un seguro de vida y algunas otras cosas.

“El seguro valía 40 mil pesos, me quitaron 70, me quedo con 20 centavos, ya ni modo”.

Mencionó que la pérdida de dinero le sirvió para darse cuenta que hay cosas mucho más valiosas, como un amigo o uno mismo.

“Pero ¿saben porque lloro?, más que por la estafa es porque cuando pierdes todo porque ahorita que tengo 0.20 centavos en mi cuenta ¿saben qué? Tengo lo más valioso. Tengo un amigo que me ama y me quiere que se llama Leo, que me está tomando este video.

“Aprendí que cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, cuando pierdes a ti, sí pierdes todo”.



Además dijo que la estafa también le ayudó a poder dar unos consejos a sus seguidores, a quienes pidió que se cuiden de este tipo de actos.

“Ahora les puedo decir cuídense porque marcan como si fuera de verdad y te dicen ‘deposita aquí, deposita allá, no le estamos pidiendo nada’, se tardan como tres horas o sea te hacen creerlos”.

También les pidió valorar la vida y no poner la seguridad en el dinero.

“Si pierdes dinero no pierdes nada, si pierdes salud ahí si estás en un pedo"

“Miren, yo sigo aquí. Yo ahorita me pongo a tocar en la calle… más allá tú seguridad no debe estar nunca en el dinero, porque imagínate si te lo quita, ya se fue tu seguridad… hay que aprender a vivir cuando hay y cuando no hay”.

Por último, aclaró que aunque sí le duele que le hayan quitado el dinero pues “ni modo" y volvió a pedirle a sus seguidores que no caigan en fraudes pero sobre todo que no se roben a ellos mismos y que nada les robe la paz.

“Si pierdes dinero no pierdes nada, si pierdes salud ahí si estás en un pedo. Voy a seguir trabajando para todos mis tiktoks, a seguirle, aquí nadie se raja, con lo que hay ¡órale!. Amor”, concluyó.

Flor Amargo agradece muestras de apoyo

En otra grabación, donde compartió el proceso creativo de su próximo disco y nuevos proyectos, Flor Amargo agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

“Ayer le di la clave de mi amor sincero y cuando fui al cajero ya estaba en ceros. A una ladrona, porque fue por teléfono. Estén muy listos de las estafas telefónicas”.

De acuerdo con la información divulgada, Flor Amargo habría recibido una llamada telefónica de supuestos ejecutivos de Citibanamex, quienes le informaron que le estaban robando su dinero y como solución le propusieron pasarlo a otras cuentas, supuestamente protegidas

Lee también: Congreso de Quintana Roo aprueba la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día

afcl