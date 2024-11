Mariah Carey despide Halloween con épico video; da bienvenida a la Navidad con “It’s time”

Con el inicio de noviembre, Mariah Carey marca una vez más el comienzo de la temporada navideña con su tradicional video, en el que anuncia la llegada de la Navidad con su famoso “It’s time”. Este momento se ha convertido en una costumbre que millones de personas esperan cada año, pues la voz de Carey es reconocida como el símbolo de las festividades decembrinas.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión la intérprete de "Without You" optó por cerrar Halloween de una manera especial, pues decidió disfrazarse de Morticia Addams, personaje de la familia Addams, para luego dar paso a la temporada navideña, invitando a sus seguidores a desempolvar los adornos y el árbol de Navidad.

Así le dio la bienvenida Mariah Carey a la Navidad

Por medio de su cuenta de Instagram, la también productora compartió un video en el que aparece caracterizada con un vestido negro, un collar brillante, maquillaje oscuro y una peluca negra, recreando el icónico papel de Morticia. El escenario elegido, con una ambientación sombría, complementó su papel como la matriarca de la famosa familia gótica. Sin embargo, no se mostró sola en el clip, ya que la acompañó un personaje disfrazado de Homero Addams. Ambos aparecen bailando en su casa de aspecto lúgubre, cuando ella inesperadamente lo empuja y le lanza un cuchillo, el cual pasa cerca de su cabeza. Acto seguido, la escena cambia drásticamente para dar lugar a la atmósfera navideña.

En ese instante, Carey apareció sentada con un traje rojo brillante encima de un trineo lleno de regalos diciendo: It’s time. Justo en ese momento su clásica canción "All I Want for Christmas Is You" comenzó a sonar para convertir a Homero Addams en un muñeco de nieve, quien bailó sin parar.

Este tipo de contenido refuerza la conexión de Mariah Carey con la Navidad, mostrando su creatividad y manteniendo viva la anticipación por su música en esta temporada.

Como era de esperarse, su publicación ha generado miles de interacciones, lo que demuestra que el público sigue asociando a la cantante con el espíritu navideño, un fenómeno que año tras año marca el inicio de las festividades.

