Las manchas de chocolate son un problema común que afecta mayormente a los infantes y pueden arruinar una prenda en cuestión de segundos.

Su composición grasienta las hace difíciles de remover, por lo que es importante aplicar los métodos adecuados para recuperar la ropa sin dañarla.

Manchas de chocolate: el truco infalible para quitarlas de la ropa sin arruinarla. Imagen -IA

El truco infalible para quitar chocolate de tu ropa

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el método más eficaz consiste en aplicar una disolución de agua con amoníaco líquido directamente sobre la mancha.

También se recomienda el uso de un detergente enzimático o dejar la prenda en remojo con detergente en polvo, opciones que ayudan a disolver la grasa del cacao.

A continuación, se presentan algunos consejos útiles para eliminar las manchas de chocolate según el tipo de tejido:

Manchas de chocolate en tejidos de algodón

Retira el exceso de cacao con una servilleta o trapo limpio. Aplica un detergente líquido suave sobre la mancha, humedece con agua fría y frota suavemente antes de lavar como de costumbre. Es importante tratar la mancha antes de meter la prenda en la lavadora.

Manchas de chocolate en ropa blanca

En prendas blancas de algodón, utiliza un quitamanchas con oxígeno activo. Para tejidos delicados como la seda o el satén, puedes aplicar alguno de estos métodos:

Mezcla 10 ml de amoníaco en un vaso de agua fría, aplica sobre la mancha y deja actuar 10-15 minutos.

Usa agua con gas sobre la mancha, deja reposar 20 minutos y limpia con un paño antes de lavar.

Aplica zumo de limón o una mezcla de amoníaco y alcohol. Si la prenda ha desteñido, se puede recuperar el blanco usando vinagre blanco con sal.

Manchas de chocolate en prendas oscuras

Evita los quitamanchas con oxígeno activo y la lejía, ya que pueden alterar el color. En su lugar, prepara una solución con 10 ml de amoníaco líquido y dos tazas de agua, y úsala para pretratar la mancha. Además de eliminar el cacao, ayudará a neutralizar el mal olor.

Manchas de chocolate: el truco infalible para quitarlas de la ropa sin arruinarla. Foto: IA

Manchas de chocolate en tejidos delicados

Para prendas muy sensibles, como lana o seda, diluye unos 15 ml de amoníaco líquido en agua fría (puedes añadir una cucharada de alcohol). Humedece un paño limpio con la mezcla y aplícalo con cuidado sobre la mancha. Después, lava a mano o utiliza un programa especial para ropa delicada.

Manchas de chocolate secas

Si la mancha ya está seca, raspa con cuidado el exceso. Aplica detergente líquido, frota suavemente y lava normalmente. Si la mancha persiste, mezcla 10 ml de amoníaco en un vaso de agua, aplica sobre la zona afectada, deja actuar 20 minutos y cepilla con jabón antes del lavado final.

Manchas de chocolate en alfombras y muebles

Para tejidos que no se pueden lavar en máquina, como sofás o alfombras, mezcla agua caliente con detergente líquido hasta obtener espuma blanca. Frota la mancha con una esponja limpia y seca la zona con un secador o al sol. También puede usarse una mezcla de amoníaco y agua si la mancha es más persistente.

Con estos métodos, es posible mantener las prendas limpias y libres de manchas difíciles sin necesidad de recurrir a productos costosos o agresivos.

